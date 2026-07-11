Amazonプライムデー2026が、7月13日(月)まで行われる。
本記事では、Amazonプライムデーでまとめ買いにおすすめの生活用品を紹介する。
Amazonプライムデーの開催概要・日程
2026年のAmazonプライムデーは、本セールが7月10日(金)0:00からスタート。7月13日(月)23:59までセール品の販売や各種キャンペーンが行われる。
人気のセール対象商品は早期に在庫切れとなる可能性もあるため、購入したい商品がある場合は、いち早く価格や販売状況をチェックしておきたい。
Amazonプライムデー2026では生活用品のまとめ買いがおすすめ！
Amazonプライムデー2026でも、幅広い商品がセール対象に。特に生活用品などの消耗品はこの機会のまとめ買いがおすすめだ。
【おすすめの生活用品】
ポイント還元・サブスクのお得なキャンペーンも開催！
今回のAmazonプライムデーでは、ポイントアップキャンペーンをはじめAmazon Music Unlimited、Audibleなどを極めてお得にトライアルできるキャンペーンを実施している。
プライム会員であれば利用できるので、この機会に試してみることをおすすめする。
|一覧
|内容
|期間
|ポイントアップキャンペーン
合計10,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17%(最大10,000ポイント)還元
合計20,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17.5%(最大10,000ポイント)還元
合計30,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大18%(最大10,000ポイント)還元
|7/7(火)0時～7/13(月)23:59
|大抽選会
|ポイントアップキャンペーン中に合計10,000円(税込)の対象品の購入で最大100,000ポイントが当たる
|7/7(火)0時～7/13(月)23:59
|最大70％OFF Kindle本(電子書籍)夏の超大セール第1弾
|Kindle本(電子書籍)が最大70％OFFのセール販売
|7/13(月)23:59まで
|Amazon Music Unlimited 3ヶ月無料
|今だけ最初の3ヶ月無料！
3,540円→0円に
|7/13(月)まで
|Audible(オーディブル) プレミアムプランが最初の3ヶ月・月額199円
|今だけ最初の3ヶ月が月額199円！
4,500円→597円に
|7/31(木)まで
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