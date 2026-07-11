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Amazonプライムデーは7/13(月)23:59まで！生活用品のまとめ買いがおすすめ
Tsutomu Maeda

Amazonプライムデー2026はまとめ買いがおすすめ！おすすめの生活用品・消耗品は？歯磨き粉、紙おむつなどがセール

Amazonプライムデー2026では生活用品、消耗品類のまとめ買いがおすすめ！安くなるセール価格の歯磨き粉や洗剤、紙おむつはどれ？

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」が開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonプライムデー2026が、7月13日(月)まで行われる。

【7/13(月)23:59まで】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライムデーでまとめ買いにおすすめの生活用品を紹介する。

Amazonプライムデーの開催概要・日程

2026年のAmazonプライムデーは、本セールが7月10日(金)0:00からスタート。7月13日(月)23:59までセール品の販売や各種キャンペーンが行われる。

人気のセール対象商品は早期に在庫切れとなる可能性もあるため、購入したい商品がある場合は、いち早く価格や販売状況をチェックしておきたい。

【7/13(月)23:59まで】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデー2026では生活用品のまとめ買いがおすすめ！

Amazonプライムデー2026でも、幅広い商品がセール対象に。特に生活用品などの消耗品はこの機会のまとめ買いがおすすめだ。

【おすすめの生活用品】

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【7/13(月)23:59まで】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

ポイント還元・サブスクのお得なキャンペーンも開催！

今回のAmazonプライムデーでは、ポイントアップキャンペーンをはじめAmazon Music Unlimited、Audibleなどを極めてお得にトライアルできるキャンペーンを実施している。

プライム会員であれば利用できるので、この機会に試してみることをおすすめする。

一覧内容期間
ポイントアップキャンペーン

合計10,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17%(最大10,000ポイント)還元

合計20,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17.5%(最大10,000ポイント)還元

合計30,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大18%(最大10,000ポイント)還元

7/7(火)0時～7/13(月)23:59
大抽選会ポイントアップキャンペーン中に合計10,000円(税込)の対象品の購入で最大100,000ポイントが当たる7/7(火)0時～7/13(月)23:59
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4,500円→597円に		7/31(木)まで

【7/10(金)本セール開始】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

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