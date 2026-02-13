Goal.com
J1 リーグ
team-logoサンフレッチェ広島
EDION Stadium Hiroshima
team-logoファジアーノ岡山
Watch it on DMM×DAZNホーダイWatch it on 広島ホームテレビ
GOAL

【2月14日】サンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山のテレビ放送・ネット配信予定｜J1百年構想リーグ第2節

【J1 2026放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第2節、サンフレッチェ広島対ファジアーノ岡山のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年2月14日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第2節で、サンフレッチェ広島とファジアーノ岡山が対戦する。

本記事では、サンフレッチェ広島とファジアーノ岡山の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

サンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山｜試合日程・キックオフ時間

サンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山は、2月14日(土)にサンフレッチェ広島のホーム、エディオンピースウイング広島で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第2節
  • 日時：2026年2月14日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：サンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山
  • 会場：エディオンピースウイング広島

サンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第2節のサンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山は、地上波では『広島ホームテレビ』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

サンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

サンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山 チーム情報

サンフレッチェ広島 vs ファジアーノ岡山 スタメン

サンフレッチェ広島Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestOKA
1
大迫敬介
33
塩谷司
37
キム・ジュソン
3
山﨑大地
6
川辺駿
15
中野就斗
9
ジャーメイン良
24
東俊希
14
松本泰志
40
小原基樹
10
鈴木章斗
52
濱田太郎
48
立田悠悟
6
大森博
43
鈴木喜丈
5
K. Ogura
28
松本昌也
41
宮本英治
8
江坂任
88
山根永遠
40
河野孝汰
99
ルカオ

3-4-2-1

OKAAway team crest

SHI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • B. Gaul

OKA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 木山隆之

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SHI
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

OKA
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

SHI

直近の 2 試合

OKA

1

Win

0

引分け

1

Win

1

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
0/2
両チームが得点
0/2

順位表

