日比谷音楽祭2026のテレビ放送・ネット配信・視聴方法

「日比谷音楽祭2026」が5月30日(土)と31日(日)に開催される。

日比谷音楽祭2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法紹介する。

日比谷音楽祭2026｜概要

「日比谷音楽祭」は、初夏の日比谷を音楽で彩る毎年お馴染みの音楽イベント。2026年は5月30日と31日の2日間にわたり開催される。

出演アーティスト(5月30日)

<FORUM座>(東京国際フォーラム ホール A)Hibiya Dream Session 1

渡辺貞夫グループ 2026 / The Music Park Orchestra with 小野リサ, スガ シカオ,

玉井詩織(ももいろクローバーZ), 新妻聖子, ふみの, 丸山隆平(SUPER EIGHT),

吉野北人・中島颯太(EXILE B HAPPY)

※FORUM座 5/30(土) Hibiya Dream Session 1に出演の岡村靖幸の生配信はありません。

<ONIWA>(日比谷公園芝庭広場)

LDHダンスワークショップショー / ORANGE RANGE(ACOUSTIC SET) / 高橋 優 /

東北ユースオーケストラ / 怒髪天アコースティックセッション / 眉村ちあき

<HIDAMARI> (日比谷公園健康広場)

井上園子 / スーパー登山部 / 高松亜衣 / 十明 / Raine

<HIROBA>(東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場)

ailly / 奇妙礼太郎 / 粋蓮 / モノンクル

<KOTONOHA>(東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン)

ANJI / RIO / rena

出演アーティスト(5月31日)

<FORUM座>(東京国際フォーラム ホール A)Hibiya Dream Session 2:

The Music Park Orchestra with 新しい学校のリーダーズ,

Eru Matsumoto, 菊池亮太, KREVA,

正倉院THE SHOW「光」セッション(大塚惇平・駒田早代・

長須与佳・中村華子・纐纈拓也・笠原樹山),

高松亜衣, 浪岡真太郎・大島真帆(Penthouse),

日比谷ブロードウェイ(井上芳雄・明日海りお・三浦宏規), 平原綾香, 森山直太朗, YOYOKA

※FORUM座 5/31(日) Hibiya Dream Session 2に出演のJUJUの生配信はありません。

<ONIWA>(日比谷公園芝庭広場)

君島大空 / 斎藤アリーナ・サボさん・シュッシュ with よきまるバンド / 在日ファンク / SOIL&"PIMP"SESSIONS(Guest : C&K, Rei) /

武亀セッションワークショップ(武部聡志&亀田誠治) Special Act:黒沢 薫 / 山内総一郎

<HIDAMARI> (日比谷公園健康広場)

大塚惇平 & 響きの沙庭 / とまとくらぶ / 半﨑美子 / LEO / Rei

<HIROBA>(東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場)

GAIA & Friends Session / Ms.OOJA / Rol3ert

<KOTONOHA>(東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン)

Ayllton / 駒田早代 / 平井 秀明

日比谷音楽祭2026｜放送・配信予定

「日比谷音楽祭」は、ネット『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信を予定している。

『U-NEXT』では月額見放題プランで視聴可能となっており、追加料金なしで視聴することができる。31日間無料トライアルにも対応している。

＜ライブ配信＞

【DAY1】5月30日(土) 10:00~21:20予定

【DAY2】5月31日(日) 10:00~20:20予定

＜見逃し配信＞

2026/6/20(土)～6/28(日)予定

※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。

日比谷音楽祭2026｜おすすめ視聴方法

前述の通り、日比谷音楽祭2026は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。