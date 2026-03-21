なでしこジャパン(日本女子代表)は、AFC女子アジアカップ2026の決勝でオーストラリア女子代表と対戦する。
本記事では、なでしこジャパンとオーストラリアの過去対戦成績を紹介する。
なでしこジャパンのアジアカップ決勝 オーストラリア戦日程は？
なでしこジャパンとオーストラリアによる女子アジアカップ決勝は、日本時間2026年3月21日(土)18:00にキックオフを予定。試合はネット『DAZN』が独占ライブ配信する。
今大会はオーストラリア開催となっており、会場はシドニーにあるスタジアム・オーストラリアとなる。
|大会
|対戦カード
|開始日時
|会場
|放送・配信
|AFC女子アジアカップ2026
決勝
|オーストラリア
vs
なでしこジャパン
|3/21(土)
20:00
|スタジアム・オーストラリア
(シドニー)
|DAZN
※すべて日本時間。
なでしこジャパンとオーストラリアの過去対戦成績は？
なでしこジャパンとオーストラリアは過去に29度対戦し、13勝8分け8敗・45得点35失点でなでしこジャパンが勝ち越している。直近では2025年2月のシービリーブスカップで対戦しており、その際はなでしこジャパンが4-0で完勝していた。
また、両チームは前回大会こそ決勝までたどり着かなかったものの、2014年、2018年と女子アジアカップ2大会連続で決勝戦で激突。その2試合ではどちらもなでしこジャパンが1-0で勝利し、アジア連覇を飾っていた。
|項目
|日本
|オーストラリア
|試合数
|29
|勝利
|13
|8
|引き分け
|8
|得点
|45
|35
女子アジアカップ決勝のおすすめ視聴方法
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