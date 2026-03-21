なでしこジャパン(日本女子代表)は、AFC女子アジアカップ2026の決勝でオーストラリア女子代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンとオーストラリアの過去対戦成績を紹介する。

なでしこジャパンのアジアカップ決勝 オーストラリア戦日程は？

なでしこジャパンとオーストラリアによる女子アジアカップ決勝は、日本時間2026年3月21日(土)18:00にキックオフを予定。試合はネット『DAZN』が独占ライブ配信する。

今大会はオーストラリア開催となっており、会場はシドニーにあるスタジアム・オーストラリアとなる。

大会 対戦カード 開始日時 会場 放送・配信 AFC女子アジアカップ2026

決勝 オーストラリア

vs

なでしこジャパン 3/21(土)

20:00 スタジアム・オーストラリア

(シドニー) DAZN

※すべて日本時間。

なでしこジャパンとオーストラリアの過去対戦成績は？

なでしこジャパンとオーストラリアは過去に29度対戦し、13勝8分け8敗・45得点35失点でなでしこジャパンが勝ち越している。直近では2025年2月のシービリーブスカップで対戦しており、その際はなでしこジャパンが4-0で完勝していた。

また、両チームは前回大会こそ決勝までたどり着かなかったものの、2014年、2018年と女子アジアカップ2大会連続で決勝戦で激突。その2試合ではどちらもなでしこジャパンが1-0で勝利し、アジア連覇を飾っていた。

項目 日本 オーストラリア 試合数 29 勝利 13 8 引き分け 8 得点 45 35

女子アジアカップ決勝のおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DAZN

DAZNで女子アジアカップをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可