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プロ野球・SMBC日本シリーズ2026は、10月28日(水)に第4戦を開催。福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

本記事では、ソフトバンクvsDeNAのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球・SMBC日本シリーズ2026第4戦の福岡ソフトバンクホークスvs横浜DeNAベイスターズは、10月28日(水)にみずほPayPayドーム福岡で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 10/28(水) 18:00 福岡ソフトバンクホークスvs横浜DeNAベイスターズ

福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ(地上波/衛星) ネット(スマホ/タブレット) 10/28(水)

18:00 日本テレビ系列 Hulu

TVer

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。