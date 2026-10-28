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日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信
Yuta Tokuma

【10月28日】福岡ソフトバンクホークスvs横浜DeNAベイスターズのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球日本シリーズ2026

プロ野球SMBC日本シリーズ2026 福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。


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プロ野球・SMBC日本シリーズ2026は、10月28日(水)に第4戦を開催。福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

本記事では、ソフトバンクvsDeNAのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球・SMBC日本シリーズ2026第4戦の福岡ソフトバンクホークスvs横浜DeNAベイスターズは、10月28日(水)にみずほPayPayドーム福岡で開催される。

日程

プレイボール時間

対戦カード

10/28(水)

18:00

福岡ソフトバンクホークスvs横浜DeNAベイスターズ

【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時

テレビ(地上波/衛星)

ネット(スマホ/タブレット)

10/28(水)
18:00

  • 日本テレビ系列
【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【Hulu】第4戦をライブ配信！

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10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
  3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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