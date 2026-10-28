プロ野球・SMBC日本シリーズ2026は、10月28日(水)に第4戦を開催。福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦する。
本記事では、ソフトバンクvsDeNAのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。
福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズ｜試合日程・プレイボール時間
プロ野球・SMBC日本シリーズ2026第4戦の福岡ソフトバンクホークスvs横浜DeNAベイスターズは、10月28日(水)にみずほPayPayドーム福岡で開催される。
日程
プレイボール時間
対戦カード
10/28(水)
18:00
福岡ソフトバンクホークスvs横浜DeNAベイスターズ
福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズ｜テレビ放送・ネット配信予定
日時
テレビ(地上波/衛星)
ネット(スマホ/タブレット)
10/28(水)
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。