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プロ野球・SMBC日本シリーズ2026は、10月27日(火)に第3戦を開催。福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

本記事では、ソフトバンクvsDeNAのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球・SMBC日本シリーズ2026第3戦の福岡ソフトバンクホークスvs横浜DeNAベイスターズは、10月27日(火)にみずほPayPayドーム福岡で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 10/27(火) 18:00 福岡ソフトバンクホークスvs横浜DeNAベイスターズ

福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ(地上波/衛星) ネット(スマホ/タブレット) 10/27(火)

18:00 TBS系列

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日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。