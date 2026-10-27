ハリー・ケインが受賞した2026年バロンドール…強烈に自己アピールしたエンバペは2位、ヤマルは3位で終わる

26日にバロンドール授賞式が行われ、バイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケインが栄冠を手にした。受賞候補とされたレアル・マドリーFWキリアン・エンバペは2位、バルセロナFWラミン・ヤマルは3位にとどまった。

ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、ワールドカップで得点王に輝いたエンバペ、バルセロナでラ・リーガ優勝を果たしてスペイン代表のワールドカップ（W杯）優勝にも貢献したヤマル。「自分こそがバロンドールにふさわしい」と強烈な自己アピールを繰り返していた両選手だが、昨季バイエルン＆イングランド代表で73得点を記録したハリー・ケインには及ばなかった。順位的には2位がエンバペ、3位がヤマルとなっている。

また4位にはW杯MVPにも輝いたスペイン代表の柱MFロドリが位置し、また5位はアルゼンチン代表をW杯準優勝に導いたFWリオネル・メッシとなった。2026年バロンドールのベスト30は以下の通り。

1位 ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）

2位 キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）

3位 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

4位 ロドリ（マンチェスター・シティ／バルセロナ）

5位 リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）

6位 フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）

7位 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

8位 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

9位 マイケル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン）

10位 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）

11位 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）

12位 パウ・クバルシ（バルセロナ）

13位 アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）

14位 ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）

15位 デクラン・ライス（アーセナル）

16位 フェラン・トーレス（バルセロナ／パリ・サンジェルマン）

17位 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）

18位 マルク・ククレジャ（チェルシー／レアル・マドリー）

19位 ジョアン・ネヴィス（パリ・サンジェルマン）

21位 ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）

21位 ガブリエウ（アーセナル）

22位 ラウタロ・マルティネス（インテル）

23位 ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）

24位 ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）

25位 マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）

26位 ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン）

27位 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

28位 フリアン・キニョネス（アル・カーディシーヤ）

29位 ウィリアム・サリバ（アーセナル）

29位 サディオ・マネ（アル・ナスル）