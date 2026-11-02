ハリー・ケイン「バロンドールはCL優勝と交換できる。自分にとって大切なのはチームだ」

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ハリー・ケイン、バロンドールはCL優勝と交換可。

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バイエルン・ミュンヘンのイングランド代表FWハリー・ケインは、バロンドールよりもチャンピオンズリーグ（CL）優勝の方が重要と考えているようだ。

バイエルンは3日にCL・リーグフェーズ第4節、敵地メトロポリターノでのアトレティコ・マドリー戦に臨む。その前日会見に出席したハリー・ケインは、先に受賞したバロンドールを、いまだ優勝を経験したことがないCLのタイトルと交換するかと問われて、次のように返答している。

「そうすると思う。いつも言ってきたことだけれど、僕たちがプレーする理由はコレクティブな成功をつかむためにほかならない。僕にとって重要なのはチームなんだ」

「バロンドールは僕の人生のハイライトの一つだった。とても特別な賞で、あの夜を忘れることはできない。だけどチームとともにトロフィーを掲げ、喜び合う感情は何にも代え難いものがある」

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「自分のキャリアを振り返れば、バロンドールは僕の一つ上の次元に引き上げた賞だと言える。それでも選手はCL優勝を望むものなんだ。まあ、現実的な話をすれば、どちらかを選ぶ必要なんてないとは思うけどね」

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過去にはレアル・マドリーからの興味もささやかれたハリー・ケイン。スペインでプレーする可能性はあったのだろうか。

「ここスペインでプレーする可能性は実際的になかったね。過去にそういう可能性があったら、歓迎していたかもしれない。でもチャンスはなかったんだ」

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「一つひとつの道がそれぞれの運命へと導いていく。僕がバイエルン・ミュンヘンで歩む道は成功に満ちていた。満足しているよ」

取材＝相良未来