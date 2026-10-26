2026年バロンドールはハリー・ケインが受賞！昨季65試合で73ゴールを記録…エンバペやヤマルを抑えて栄冠つかむ

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ハリー・ケインが2026年バロンドールを受賞した。

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26日に世界年間最優秀選手賞バロンドールの授賞式が行われ、バイエルン・ミュンヘンのイングランド代表FWハリー・ケイン（33）が栄冠に輝いた。





『フランス・フットボール』誌が主催するバロンドール（黄金のボールの意）は、各国の記者の投票によって最優秀選手が選出される。2026年の同賞はバイエルンで圧巻の活躍を見せたハリー・ケインが、レアル・マドリーのフランス代表FWキリアン・エンバペ、バルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルらを抑えて獲得した。





ハリー・ケインは2025-26シーズン、バイエルンの絶対的エースとしてチームをブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップ優勝に導いた。ブンデスリーガでは31試合36得点で得点王に輝き、全公式戦では51試合61得点と驚異的なペースでゴールを積み重ねている。また北中米ワールドカップでは6得点を記録し、イングランド代表の3位入賞に貢献した。





ハリー・ケインは今回の授賞式でバロンドールのほか、クラブ＆代表チームで記録した得点数が最も多い選手に与えられるゲルト・ミュラー賞も受賞。2025-26シーズン、バイエルンとイングランド代表を合わせた成績は65試合73ゴールと、圧巻の得点力を示していた。