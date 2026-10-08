阪神タイガースCS2026チケット販売はいつから？取り方と倍率まとめ

2026年のセ・リーグ クライマックスシリーズ(CS)ファイナルステージで、阪神タイガースが日本シリーズ進出を懸けて戦う。

本記事では、阪神タイガースCS2026のチケット販売日程、購入方法を紹介する。

阪神タイガースCS2026の試合日程

2026 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージは、阪神タイガースがファーストステージ勝者を阪神甲子園球場で迎えて行われる。

阪神には1勝のアドバンテージが与えられ、最大6試合制で実施。アドバンテージを含めて先に4勝した球団が日本シリーズへ進出する。

試合 日程 開始時間 会場 第1戦 10月14日(水) 18:00 阪神甲子園球場 第2戦 10月15日(木) 18:00 阪神甲子園球場 第3戦 10月16日(金) 18:00 阪神甲子園球場 第4戦 10月17日(土) 14:00 阪神甲子園球場 第5戦 10月18日(日) 14:00 阪神甲子園球場 第6戦 10月19日(月) 18:00 阪神甲子園球場 予備日 10月20日(火)・21日(水) - 阪神甲子園球場

※日本シリーズ進出球団が決定した時点で、以降の試合は開催されない。

阪神タイガースCS2026のチケット販売はいつから？

阪神タイガースのCSファイナルステージのチケットは、ファンクラブ先行抽選販売がすでに終了しており、一般発売は10月7日(水)12:00から開始されている。

インターネット販売後に残席がある場合は、10月9日(金)10:00から店頭販売も行われる。

販売区分 日程 ファンクラブ先行抽選 9月26日(土)12:00～9月29日(火)23:00 抽選結果確認・引取 10月3日(土)15:00～10月6日(火)23:00 一般発売・FCレギュラー発売 10月7日(水)12:00～ 店頭販売 10月9日(金)10:00～ ※残席がある場合 レフトビジター専用応援席 10月13日(火)12:00～

阪神タイガースCS2026チケットの取り方

ファンクラブ未入会でも、一般発売からチケットを購入できる。

主な販売窓口は以下の通り。

甲チケ

ローソンチケット

虎チケ

チケットぴあ

甲チケ

甲チケでは「直接入場用QR」を選択することで、紙チケットを発券せずに入場できる。

利用には無料の「Tigers iD」への登録が必要となる。

また、甲チケでは10月8日(木)12:00以降、残席がある場合に座席を選択して購入できる。

ローソンチケット・虎チケ・チケットぴあ

ローソンチケットも10月8日(木)12:00以降、残席がある場合に座席選択が可能となる。

一方、虎チケとチケットぴあでは、一般発売初日から座席選択に対応している。

希望する席種がある場合は、複数の販売サイトを確認しておきたい。

阪神タイガースCS2026の店頭販売はいつから？

インターネット販売後に残席がある場合のみ、10月9日(金)10:00から店頭販売が行われる。

主な販売場所は以下の通り。

ローソン・ミニストップのLoppi

セブン-イレブンのマルチコピー機

阪神甲子園球場窓口

インターネット販売で完売した席種については、店頭販売が行われない場合があるため注意したい。

阪神タイガースCS2026チケットの倍率は？

阪神タイガースから、CSチケットの具体的な倍率や当選確率は公表されていない。

ただし、クライマックスシリーズは日本シリーズ進出を懸けた短期決戦となることから、レギュラーシーズン以上にチケット需要が高まりやすい。

特に土日に開催される第4戦・第5戦や、日本シリーズ進出が決まる可能性のある後半の試合は人気が集中しやすく、チケットの入手難易度も高くなることが予想される。

一方、平日18:00開始となる第1戦～第3戦は、土日開催と比べると候補に入れやすい。

阪神タイガースCS2026のチケットを取りやすくするコツ

一般発売からチケットを狙う場合は、販売開始前に各プレイガイドの会員登録やログイン、決済方法の設定を済ませておくことが重要となる。

また、人気の高い席種だけに絞らず、アルプス席や見切り席なども含めて候補を広げることで、購入できる可能性を高められる。

ポイント 内容 事前登録 会員登録・ログイン・決済設定を発売前に済ませる 平日を狙う 第1戦～第3戦も候補に入れる 席種を広げる 内野・外野に加えてアルプス席や見切り席も検討 複数サイトを確認 甲チケ、ローチケ、虎チケ、ぴあをチェック 発売開始に合わせる 一般発売開始直後からアクセスする

阪神タイガースCS2026に公式リセールはある？

現時点では、阪神タイガースのCS主催試合について公式リセールの実施案内は確認されていない。

先行販売や一般販売で完売した場合は、球団から追加販売や残席販売などの案内が発表されないか、公式サイトを確認しておきたい。

チケット流通サービスの利用について

ユーザー数の多いチケジャムなどのチケット流通サービスでは、大型公演や人気イベントのチケットが取り扱われるケースもある。

出品されているチケットを探すだけでなく、「リクエスト」機能を利用して希望する公演や価格などの条件を提示する方法もある。

ただし、非公式のチケット流通サービスを利用する場合は、出品条件やチケットの有効性などを十分に確認する必要がある。

チケット流通サービス利用時の注意点

チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく、販売価格を超える金額で有償譲渡する行為などが不正転売として規制されている。

また、入場資格者の氏名確認が行われる公演では、転売されたチケットでは入場できない場合もある。

特に公式販売価格を大きく上回る出品や、本人確認が必要なチケットについては注意が必要だ。

安全にチケットを入手するためにも、まずは興行主や主催者が案内する公式販売、公式リセールの情報を優先して確認したい。

チケジャムでリクエストする場合の流れ

チケジャム公式サイト へアクセス Yahoo! JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスなどを利用して無料会員登録 トップページから「リクエストする」を選択 希望する公演やチケット条件、価格などを入力 内容を確認してリクエストを投稿

現時点では、公式リセールの案内がある場合はそちらを優先するのが基本となる。

チケットの購入を検討する際は、公式サイトの販売情報や入場条件を事前に確認したうえで利用したい。