阪神vsDeNAの地上波テレビ中継・TVer配信はある？セ・リーグCSファイナル

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)・セ・リーグ ファイナルステージで、阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

本記事では、阪神vsDeNAのセ・リーグCSファイナルについて、地上波テレビ放送、TVer配信の有無について紹介する。

阪神vsDeNA｜セ・リーグCSファイナルの試合日程・開始時間

2026年のセ・リーグ クライマックスシリーズ(CS)・ファイナルステージでは、リーグ優勝の阪神タイガースとファーストステージを勝ち上がった横浜DeNAベイスターズが対戦する。

ファイナルステージは阪神甲子園球場で開催。リーグ優勝の阪神には1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

日程 試合 開始時間 10月14日(水) 第1戦 18:00 10月15日(木) 第2戦 18:00 10月16日(金) 第3戦 18:00 10月17日(土) 第4戦 14:00 10月18日(日) 第5戦※ 14:00 10月19日(月) 第6戦※ 18:00

※第5戦、第6戦は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

阪神vsDeNAの地上波テレビ中継はある？

阪神vsDeNAのセ・リーグCSファイナルは、関西地区を中心に地上波テレビ中継が予定されている。

全国ネットで全試合が放送される形ではなく、ABCテレビ、読売テレビ、サンテレビ、関西テレビなどによるローカル中継が中心となる。

日程 試合 地上波テレビ放送 10月14日(水) 第1戦 ABCテレビ 19:00～ ※18:15～メイン/サブチャンネル

テレビ神奈川 10月15日(木) 第2戦 読売テレビ 19:00～ 10月16日(金) 第3戦 サンテレビ 18:00～試合終了まで

テレビ神奈川 10月17日(土) 第4戦 関西テレビ 14:57～ 10月18日(日) 第5戦※ サンテレビ 14:00～試合終了まで 10月19日(月) 第6戦※ 読売テレビ 19:00～

サンテレビでは第3戦と第5戦を試合終了まで完全生中継する予定となっている。

阪神vsDeNAのBS・CSテレビ放送予定

地上波に加えて、BS・CSでも阪神vsDeNAのファイナルステージが生中継される。

BSでは第1戦をBSテレ東、第2戦から第5戦をNHK BSが放送予定。CSではスカイAとGAORA SPORTSが試合ごとに中継を担当する。

試合 BS放送 CS放送 第1戦 BSテレ東 スカイA 第2戦 NHK BS GAORA SPORTS 第3戦 NHK BS GAORA SPORTS 第4戦 NHK BS スカイA 第5戦※ NHK BS スカイA 第6戦※ ― GAORA SPORTS

※第5戦、第6戦は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

阪神vsDeNAはTVerでライブ配信される？

阪神vsDeNAのセ・リーグCSファイナルステージは、TVerでのライブ配信は予定されていない。

TVerでライブ配信されたのは、日本テレビ系列で全国中継されたファーストステージ「巨人vsDeNA」の試合で、阪神vsDeNAのファイナルステージは配信対象外となる。

そのため、ファイナルステージを視聴する場合は、地上波の対象地域でテレビ中継を見るか、BS・CS放送などの視聴方法を利用する必要がある。

阪神vsDeNA｜セ・リーグCSファイナルのネット配信・CS放送予定

阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが対戦するセ・リーグCSファイナルステージは、CS放送のスカイA、GAORA SPORTSのほか、ネットではDAZN、虎テレで配信される。

開催日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/14(水) 18:00 阪神 vs DeNA スカイA

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虎テレ 10/15(木) 18:00 阪神 vs DeNA GAORA

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虎テレ 10/16(金) 18:00 阪神 vs DeNA GAORA

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虎テレ 10/17(土) 14:00 阪神 vs DeNA スカイA

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虎テレ 10/18(日) 14:00 阪神 vs DeNA スカイA

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虎テレ 10/19(月) 18:00 阪神 vs DeNA GAORA

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虎テレ

※第5戦、第6戦は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

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