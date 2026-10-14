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Aoi Fujimiya

阪神vsDeNAの地上波テレビ中継・TVer配信はある？セ・リーグCSファイナル

【セ・リーグCSファイナル2026】阪神vsDeNAの地上波テレビ中継はある？TVer無料配信・BS/CS・ネット中継予定まとめ。

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)・セ・リーグ ファイナルステージで、阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

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本記事では、阪神vsDeNAのセ・リーグCSファイナルについて、地上波テレビ放送、TVer配信の有無について紹介する。

阪神vsDeNA｜セ・リーグCSファイナルの試合日程・開始時間

2026年のセ・リーグ クライマックスシリーズ(CS)・ファイナルステージでは、リーグ優勝の阪神タイガースとファーストステージを勝ち上がった横浜DeNAベイスターズが対戦する。

ファイナルステージは阪神甲子園球場で開催。リーグ優勝の阪神には1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

日程

試合

開始時間

10月14日(水)

第1戦

18:00

10月15日(木)

第2戦

18:00

10月16日(金)

第3戦

18:00

10月17日(土)

第4戦

14:00

10月18日(日)

第5戦※

14:00

10月19日(月)

第6戦※

18:00

※第5戦、第6戦は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

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阪神vsDeNAの地上波テレビ中継はある？

阪神vsDeNAのセ・リーグCSファイナルは、関西地区を中心に地上波テレビ中継が予定されている。

全国ネットで全試合が放送される形ではなく、ABCテレビ、読売テレビ、サンテレビ、関西テレビなどによるローカル中継が中心となる。

日程

試合

地上波テレビ放送

10月14日(水)

第1戦

ABCテレビ 19:00～ ※18:15～メイン/サブチャンネル
テレビ神奈川

10月15日(木)

第2戦

読売テレビ 19:00～

10月16日(金)

第3戦

サンテレビ 18:00～試合終了まで
テレビ神奈川

10月17日(土)

第4戦

関西テレビ 14:57～

10月18日(日)

第5戦※

サンテレビ 14:00～試合終了まで

10月19日(月)

第6戦※

読売テレビ 19:00～

サンテレビでは第3戦と第5戦を試合終了まで完全生中継する予定となっている。

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阪神vsDeNAのBS・CSテレビ放送予定

地上波に加えて、BS・CSでも阪神vsDeNAのファイナルステージが生中継される。

BSでは第1戦をBSテレ東、第2戦から第5戦をNHK BSが放送予定。CSではスカイAとGAORA SPORTSが試合ごとに中継を担当する。

試合

BS放送

CS放送

第1戦

BSテレ東

スカイA

第2戦

NHK BS

GAORA SPORTS

第3戦

NHK BS

GAORA SPORTS

第4戦

NHK BS

スカイA

第5戦※

NHK BS

スカイA

第6戦※

GAORA SPORTS

※第5戦、第6戦は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

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阪神vsDeNAはTVerでライブ配信される？

阪神vsDeNAのセ・リーグCSファイナルステージは、TVerでのライブ配信は予定されていない

TVerでライブ配信されたのは、日本テレビ系列で全国中継されたファーストステージ「巨人vsDeNA」の試合で、阪神vsDeNAのファイナルステージは配信対象外となる。

そのため、ファイナルステージを視聴する場合は、地上波の対象地域でテレビ中継を見るか、BS・CS放送などの視聴方法を利用する必要がある。

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阪神vsDeNA｜セ・リーグCSファイナルのネット配信・CS放送予定

阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが対戦するセ・リーグCSファイナルステージは、CS放送のスカイA、GAORA SPORTSのほか、ネットではDAZN、虎テレで配信される。

開催日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/14(水) 18:00

阪神 vs DeNA

スカイA
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DAZN
虎テレ

10/15(木) 18:00

阪神 vs DeNA

GAORA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/16(金) 18:00

阪神 vs DeNA

GAORA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/17(土) 14:00

阪神 vs DeNA

スカイA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/18(日) 14:00

阪神 vs DeNA

スカイA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/19(月) 18:00

阪神 vs DeNA

GAORA
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DAZN
虎テレ

※第5戦、第6戦は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

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