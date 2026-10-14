阪神vsDeNAの地上波テレビ中継・TVer配信はある？セ・リーグCSファイナル

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)・セ・リーグ ファイナルステージで、阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが対戦する。
本記事では、阪神vsDeNAのセ・リーグCSファイナルについて、地上波テレビ放送、TVer配信の有無について紹介する。
阪神vsDeNA｜セ・リーグCSファイナルの試合日程・開始時間
2026年のセ・リーグ クライマックスシリーズ(CS)・ファイナルステージでは、リーグ優勝の阪神タイガースとファーストステージを勝ち上がった横浜DeNAベイスターズが対戦する。
ファイナルステージは阪神甲子園球場で開催。リーグ優勝の阪神には1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。
日程
試合
開始時間
10月14日(水)
第1戦
18:00
10月15日(木)
第2戦
18:00
10月16日(金)
第3戦
18:00
10月17日(土)
第4戦
14:00
10月18日(日)
第5戦※
14:00
10月19日(月)
第6戦※
18:00
※第5戦、第6戦は、それまでに決着していない場合のみ開催される。
阪神vsDeNAの地上波テレビ中継はある？
阪神vsDeNAのセ・リーグCSファイナルは、関西地区を中心に地上波テレビ中継が予定されている。
全国ネットで全試合が放送される形ではなく、ABCテレビ、読売テレビ、サンテレビ、関西テレビなどによるローカル中継が中心となる。
日程
試合
地上波テレビ放送
10月14日(水)
第1戦
ABCテレビ 19:00～ ※18:15～メイン/サブチャンネル
10月15日(木)
第2戦
読売テレビ 19:00～
10月16日(金)
第3戦
サンテレビ 18:00～試合終了まで
10月17日(土)
第4戦
関西テレビ 14:57～
10月18日(日)
第5戦※
サンテレビ 14:00～試合終了まで
10月19日(月)
第6戦※
読売テレビ 19:00～
サンテレビでは第3戦と第5戦を試合終了まで完全生中継する予定となっている。
阪神vsDeNAのBS・CSテレビ放送予定
地上波に加えて、BS・CSでも阪神vsDeNAのファイナルステージが生中継される。
BSでは第1戦をBSテレ東、第2戦から第5戦をNHK BSが放送予定。CSではスカイAとGAORA SPORTSが試合ごとに中継を担当する。
試合
BS放送
CS放送
第1戦
BSテレ東
スカイA
第2戦
NHK BS
GAORA SPORTS
第3戦
NHK BS
GAORA SPORTS
第4戦
NHK BS
スカイA
第5戦※
NHK BS
スカイA
第6戦※
―
GAORA SPORTS
※第5戦、第6戦は、それまでに決着していない場合のみ開催される。
阪神vsDeNAはTVerでライブ配信される？
阪神vsDeNAのセ・リーグCSファイナルステージは、TVerでのライブ配信は予定されていない。
TVerでライブ配信されたのは、日本テレビ系列で全国中継されたファーストステージ「巨人vsDeNA」の試合で、阪神vsDeNAのファイナルステージは配信対象外となる。
そのため、ファイナルステージを視聴する場合は、地上波の対象地域でテレビ中継を見るか、BS・CS放送などの視聴方法を利用する必要がある。
阪神vsDeNA｜セ・リーグCSファイナルのネット配信・CS放送予定
阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが対戦するセ・リーグCSファイナルステージは、CS放送のスカイA、GAORA SPORTSのほか、ネットではDAZN、虎テレで配信される。
開催日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/14(水) 18:00
阪神 vs DeNA
DAZN
10/15(木) 18:00
阪神 vs DeNA
DAZN
10/16(金) 18:00
阪神 vs DeNA
DAZN
10/17(土) 14:00
阪神 vs DeNA
DAZN
10/18(日) 14:00
阪神 vs DeNA
DAZN
10/19(月) 18:00
阪神 vs DeNA
DAZN
※第5戦、第6戦は、それまでに決着していない場合のみ開催される。
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