HALL OF FAME XIX：ガブリエル・バティストゥータ、サッカーを楽しめなかったセンターフォワード

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「私はサッカーを楽しめなかった」。ガブリエル・オマール・バティストゥータの言葉だと思うと、長年ピッチで見てきた姿とは、にわかには結びつかない。

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なぜなら、見る者の心を揺さぶり、スタンドの何千人もの観客を総立ちにさせ、ゴールを単なる得点以上のものに変えられる選手がいたとすれば、それはまさしく「獅子王」だったからだ。彼はサッカーを責任として受け止め、徹底して真剣に向き合った。自分を甘やかさず、決して満足しなかった。一方、あの力強さ、シュート、ゴール後の歓喜を目にした私たちは、大いに楽しませてもらった。

だが、彼がどんな存在だったかを知るには、ずっと前のある夏に戻らなければならない。彼の名が後年ほどの重みを持たず、その顔もまだ、サッカー界で最もよく知られる顔の一つにはなっていなかった頃だ。筆者が初めてバティストゥータのプレーを見たのは、1991年夏のコパ・アメリカ。海辺の家にあった小さなテレビの前だった。当時は子どもで、ストライカーの価値をきちんと見極める術もなかった。それでもアルゼンチンの試合を見ながら、ある疑問が頭から離れなくなった。「どうしてこの人は、ほかの選手よりこんなに強いんだ？」アルゼンチンはその大会で優勝し、バティストゥータは6ゴールで得点王になった。記録はその結果を示せても、あの子どもが感じた驚きまでは伝えられない。その驚きは今も変わらず残っている。

「獅子王」を理解する鍵の一つは、そこにあるのかもしれない。バティストゥータは、自分を運命に選ばれた才能として語ったことがない。生まれながらにサッカーの才能を与えられたかのような選手とは違った。彼の考え方は、努力と規律、そして自分への厳しさによってつくられた選手のものだった。才能はあった。しかも並外れたものだった。だが、それを持っていると思うだけでは、彼には決して足りなかった。毎回、証明しなければならなかった。できればゴールで。そして、できればもう1ゴールで。

フィレンツェで、その姿勢は得点数をはるかに超える形を取った。バティストゥータは、驚くほど強烈なシュートを放つだけのセンターフォワードではない。あらゆる動きから力強さを伝える選手だった。足元にボールがないときでさえそうだ。走り、足の運び、ボールの守り方、DFとの接触に耐え、競り合いを再び前へ出るきっかけに変える力。その体は相手を圧倒するためにつくられたかのようだった。一つひとつの動きに、今にも爆発しそうな力が宿っているように見えた。その感覚は、彼のシュートがクロスバーをたたき、あるいはネットを揺らす音と同じくらい直接的に、スタジアムへ伝わった。

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ゴール後のパフォーマンスも、その力強さの一部だった。バティストゥータの場合、得点後に付け加えた動作ではなく、起きたことの自然な延長に見えた。コーナーフラッグへ向かう走り、やがてクルヴァ・フィエーゾレの下に銅像としても残る戦士のポーズ、そして得点を祝う機関銃のポーズ。異なる光景だが、共通するのは同じエネルギーと、抑えの利かない激しさだった。彼は単に点を取るストライカーではない。ボールがゴールに入るたび、何かを解き放たずにはいられない人のようだった。

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機関銃のポーズの裏には、彼のより身近な一面を伝える話がある。フィオレンティーナに長く在籍したマッサージ師、ルチアーノ・ダーティは、バティストゥータと特別な関係を築いていた。1998年ワールドカップの際にはフランスまで彼を追い、アルゼンチン代表の宿舎でひそかに会ってケアをすることさえできた。その親密さから「007」というあだ名も生まれた。ダーティは、数字の7を銃の形にデザインしたシャツを作ってもらい、冗談で、ゴールを決めたら自分を撃ってくれとバティストゥータに頼んだ。センターフォワードはその提案に応え、1998年9月20日、ヴィチェンツァで初めて機関銃を撃つまねをして得点を祝った。それ以来、この仕草は彼の代名詞の一つになった。バティストゥータのシャツには得点カウンターもあり、ルチアーノ・ダーティがゴールのたびに数字を更新していた。アルゼンチン人センターフォワードにとって終着点がないように見えた、次のゴールへの絶え間ない追求を、試合ごとに目に見える形にしていたかのようだ。あのゴールパフォーマンスには、スポットライトの当たらないところで彼に寄り添い続けた人との絆も込められていた。

だが、彼の物語は、すぐに人々の記憶に刻まれた場面だけでできているわけではない。同じ試合で後に象徴となる出来事が起きれば、並外れた活躍さえ影に隠れることがある。そして1994年6月21日、アメリカでのワールドカップ。アルゼンチンはギリシャと対戦して4-0で勝利し、バティストゥータは前半に2点、終盤にPKで1点の計3ゴールを挙げた。それでも、この試合で何より記憶されているのは、ディエゴ・マラドーナの別のゴールパフォーマンスだ。アルゼンチンの3点目の後、「ディエス」はカメラに向かって走り、喜びのすべてを叫び声に込めた。大会を代表する名場面の一つだ。バティストゥータのハットトリックは記録に残り、マラドーナのあの姿は大会を見た人々の記憶に生き続ける。もちろんディエゴの価値を少しも損なうものではない。ただ、アルゼンチン人センターフォワードが3度も得点した一日が、主に別の仕草と結びついていることには、考えさせられる。一つの光景を選び、それ以外を、ハットトリックさえも一歩後ろに置く。サッカーの記憶とは、そういうものでもある。

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バティストゥータとフィオレンティーナの歴史には、まったく違う光景もある。1999年2月7日、フランキでフィオレンティーナはミランと対戦した。0-0に終わったその試合は、なお首位に立っていたジョヴァンニ・トラパットーニ率いるチームにとって、シーズンの分岐点となった。終盤、バティストゥータはゴールへ向かって走り出す。しかし、その疾走は突然止まった。左膝を負傷し、センターフォワードはピッチを去らなければならなかった。ゴールに襲いかかるストライカーと、フランキの芝の上で止まってしまったその体。二つの光景を切り離して考えるのは難しい。なぜなら、まさにその瞬間、フィレンツェが手の届くものとして思い描き始めていたスクデットへ向けた、フィオレンティーナの歩みまで止まったように見えたからだ。その夢が消えた理由は一つだけではなく、チームはそれでもリーグを3位で終えた。だが、あの転倒は、最後までたどり着けそうに見えたまさにそのとき、突然巨大な障害に直面したチームと街のシーズンを、鮮烈に写し取った一場面として残っている。

フィレンツェで追い求めながら届かなかったタイトルは、2000-01シーズンにローマで手にした。バティストゥータはリーグ戦20ゴールでスクデット獲得に貢献した。最終戦でも得点し、パルマを3-1で下したローマは3度目の優勝を決めた。フィオレンティーナのユニフォームで夢見た勝利とは違う。長年、自らチームと街を、かなわぬままに終わった目標へ引っ張ってきた後に訪れた優勝だった。それは、行く先々で深い足跡を残したセンターフォワードの歩みを完成させた。ローマでついにリーグ優勝を果たしても、フィレンツェで築いた絆が消えることはなかった。そこではすでに、彼の名は偉大なストライカーというだけにとどまらないものになっていた。

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だからこそ、あの言葉が残る。彼のプレーを見る幸運に恵まれた人なら誰もが驚くような言葉だ。楽しんではいなかった。自分が楽しむことを許さず、自分を見るためにチケットを買った人々への責任を感じていた。だからこそ、選手バティストゥータの記憶はいっそう特別なのかもしれない。彼は徹底した真剣さと規律、常に自分にもっと多くを求める飢えをもってサッカーに向き合っていた。その一方で、画面の向こうやスタンドには、楽しみ、心を動かされ、二度とない何かが起きるかもしれないと彼の次のシュートを待つ人々がいた。

ガブリエル・バティストゥータ自身は、サッカーを楽しめなかったのかもしれない。だが、私たちを楽しませてくれたことは間違いない。

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そして筆者は、いつもあの海辺の家、あのテレビ、理由はまだ説明できなくても、何かが違うとすでに感じ取っていたあの子どもへと立ち返る。「どうしてこの人は、ほかの選手よりこんなに強いんだ？」。30年以上が過ぎても、その問いの力は失われていない。