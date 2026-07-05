ハーランド、父親が将来的なレアル・マドリー加入を示唆…「マドリーは誰もが移籍を望むクラブだ」「未来のことは誰も分からない」

ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの父親アルフ・インゲ・ハーランド氏は、息子が将来的にレアル・マドリーでプレーする可能性を示唆した。

アルフ氏は5日の北中米ワールドカップ（W杯）・ラウンド16、ブラジル対ノルウェー（0-2）の試合前に『DAZN』とのインタビューに応じ、レアル・マドリーについて言及。息子が現所属クラブのマンチェスター・シティで満足していることを強調しながら、レアル・マドリーがどんな選手にとっても「プレーしたい」クラブであるとも語っている。

「息子はシティで満足しているし、（2034年までの）長期契約を結んでいる。……しかしレアル・マドリーは、誰もがプレーすることを望むクラブだ」

思い出されるのは、先に行われたレアル・マドリーの会長選挙だ。フロレンティーノ・ペレス会長の対抗馬で、最終的に敗れ去ったスペイン人企業家エンリケ・リケルメ氏は、当選したあかつきにはハーランドを獲得すると公言。しかしハーランドの関係者は、リケルメ氏と何かしらの合意や約束があったことを否定していた。

アルフ氏は今回、エンリケ氏と何かしらの合意があったかについて肯定も否定もせず。一方で、息子が将来的にスペインでプレーする可能性があるかを問われると、こう返している。

「おそらくだがね。フットボールにはいつだってチャンスが転がっている。スペインには素晴らしいチーム、偉大なクラブが存在する。どうなるのかは誰も分からない」

「とりあえず今現在、彼はイングランドにいて、幸せに過ごしているよ」

なおノルウェーはハーランドの2ゴールでブラジルに勝利。レアル・マドリーはW杯で大活躍した選手を獲得する伝統があるが、エンリケ氏だけでなくペレス会長にとっても、同選手は放っておくことができない存在かもしれない。