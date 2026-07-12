W杯8強敗退のノルウェー…ハーランド「人生最高の日々だった。ノルウェーが世界のどこにあるのかを知ってもらえた」

北中米ワールドカップ準々決勝でイングランドに1-2で敗れ、大会から姿を消すことになったノルウェー。同チームのエースFWアーリング・ハーランドは、敗退にも胸を張っている。スペイン『マルカ』がコメントを伝えた。

延長戦の末、MFジュード・ベリンガムの2ゴールで敗退に追いやられたノルウェー。怪物FWハーランドは7得点という記録を残して、その挑戦を終えている。

イングランド戦終了直後、ハーランドが何よりも強調していたのは、W杯という舞台で戦えた誇らしさだった。報道陣に対して、次のように語った。

「僕の人生にける最高の日々、最高の経験だった」

「信じられない時間を過ごさせてもらった。（ベスト16で）ブラジルに勝利できたのは本当に素晴らしかったし、ノルウェーが世界地図のどこにあるのかを知らしめたことに、僕は感動を覚えている」

「この大会によってノルウェーが一つになれたのならうれしい。僕たちは誇りを感じ、それと同時に学ばなくてもいけない。でも、やっぱり誇らしいよね。……これ以上、何を言えばいいかは分からない。今は疲れているし、もうバケーションを取りたいと思っている」

W杯優勝を望むチームには、自分たちを負かしたイングランド代表を挙げた。

「もちろんイングランドに勝ってほしい。僕は小さい頃、ノルウェーより先にイングランドのユニフォームを持っていた。良い国で、美しいユニフォームだと思うよ」