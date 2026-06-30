ハーランドの今大会5ゴール目で決着！ノルウェーがコートジボワールを下してW杯ベスト16進出…日本撃破のブラジルと対戦へ

30日に北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦コートジボワール対ノルウェーが行われ、2-1でノルウェーがベスト16に駒を進めている。

グループE2位突破で史上初の決勝トーナメント進出を果たしたコートジボワールと、グループIを同じく2位で終えたノルウェーと対戦。前半、最初に主導権を握ったのはコートジボワールだったが、ノルウェーが正真正銘のゴラッソで先制に成功した。

ノルウェーは39分、ヌサがペナルティーエリア内左に侵入して右足でシュートを放つ。対角線上に飛んだボールは、GKフォファナの横っ飛びもむなしく枠内右隅に収まっている。

後半、コートジボワールは攻勢を強めて同点を目指すが、シュートチャンスを迎えてもGKニーランの好守が飛び出し、なかなかゴールを割ることができない。一方のノルウェーはカウンターからハーランドの攻撃力を生かそうと試みた。

そして74分、コートジボワールの執念が報われる。アマド・ディアロが同点弾を獲得した。直前にノルウェーの決定機を阻止していたマンチェスター・ユナイテッドFWは、ペナルティーエリア内右に侵入して左足のシュートを沈めている。

だが86分、ノルウェーが勝ち越しゴールを決めた。右サイドのベルグがグラウンダーのクロスを送ると、ゴール中央に詰めたハーランドが左足で合わせる。ミートし切れなかったボールは威力不十分だったが、それでもコートジボワールDF陣は誰も追いつけず枠内に転がった。ハーランドは今大会5得点目で、6得点のメッシに次いで得点ランク2位につけている。

ノルウェーはリードを最後まで維持して試合終了のホイッスルを聞いた。ベスト16では、日本を破ったブラジルと対戦する。