天才グティ、天才ギュレルを語る「僕たちは違う時代に同じ人生を歩んでいる。批判されても自信を持て…君なら何でもできる」

元レアル・マドリーMFグティ氏が、同クラブのMFアルダ・ギュレルについて語った。

現役時代、浮き沈みこそありながら、ファンタジーあふれるプレーで人々を魅了したグティ氏。気まぐれの天才と呼ばれた同氏は、ギュレルにかつての自分の姿を重ねている。

スペイン『DAZN』とのインタビューに応じたレアル・マドリーのレジェンドは、先に65メートルの距離からゴールを決めるなどの離れ業を見せる一方、パフォーマンスが安定しないと批判設けるトルコ代表MFについて、次のように語った。

「ギュレルは僕にお気に入りの選手かって？ 間違いなく、ね。彼はレアル・マドリーでプレーしていた僕を彷彿させる」

「ギュレルは調子が良い時期には皆から称賛され、難しい時期には批判を受ける……まるで自分みたいにね。僕たちは時代こそ違えど、同じ人生を歩んでいるんだ」

「彼にこう言いたい。『このまま努力を続けろ。自分を信じるんだ』ってね。だって、彼には巨大な才能があるんだから。彼のフットボールは、何だって実現できるんだよ」

「ギュレルのポジション？ 彼は生来の10番だ。ただ現代フットボールには、もう10番というポジションは存在しない。サイドに流れるか、攻撃的なインサイドハーフとしてプレーするほかない。ギュレルはそのどちらでもプレーできる。レアル・マドリーは彼という才能を生かさなければいけないんだ」