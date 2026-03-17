CL敗退のマン・C…グアルディオラ「レアル・マドリーと11人対11人で戦いたかった。私たちは並外れたチームだ。11人対11人で戦いたかった」

17日のチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント1回戦2ndレグ、マンチェスター・シティはホームでのレアル・マドリー戦を1-2で落とした。2戦合計でも1-5と下回り、同大会敗退決定している。





1stレグではMFフェデ・バルベルデにハットトリックを許して0-3で敗れたシティ。今回の2ndレグでは、17分にFWヴィニシウス・ジュニオールがペナルティーエリア内から放ったシュートをMFベルナルド・シウバがヒジでブロックして一発退場に。このPKをヴィニシウス自身に決められ、スコア的にも数的にも不利に立たされたチームは、41分にFWアーリング・ハーランドのゴールで1点を返すものの、後半ATに再びヴィニシウスのゴールを許して1-2で敗戦。3シーズン連続でマドリーにCL敗退に追いやられた。





試合後、スペイン『モビスタール・プルス』とのインタビューに応じたグアルディオラ監督は、その気難しさを全面に出すような発言を繰り返している。何より望んでいたのは、11人対11人で試合を戦い続けることだったようだ。





「ゴールを決められてもよかったから、11人対11人で戦いたかった。だが、こういうことになったというわけだ。審判が笛を吹いたんだろ？ ならば、そういうことでいい」





「私たちは並外れたチーム……私たちは並外れているんだ。今日の最初の15分も、ベルナベウでの15分もそうだった。最初のゴールでミスをして、バルベルデへのロングボールを守れなかった。私たちは並外れたチームであり、フットボールを見事にプレーする。レアル・マドリー、そして君たち全員（スペインメディアやマドリー番記者たち）を祝福するよ」





「とにかく続けるしかない。キャリアの中では良い結果にも悪い結果にも出くわす。チャンピオンズで敗退すれば心が痛むが、この大会は厳しいものなんだ。私は11人対11人で戦いたかった。たとえ相手にゴールを決められたとしても」





5シーズン連続でレアル・マドリーと対戦しているシティ。以前に「もうマドリーと戦う気力はもうほとんど残っていない」と語っていたグアルディオラ監督だが、来季の対戦を見据えている。





「来季もマドリーと戦う気力は残っているか？ ああ、間違いなく彼らと当たる。そのための力は十分あるよ」