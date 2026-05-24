退任のペップ、長期化するマン・C“不正会計疑惑”に「私を見つけることができれば話すよ」

マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、クラブが直面している不正会計疑惑について言及している。

10年間マンチェスター・Cを指揮して592試合を戦い、6度のプレミアリーグ制覇にチャンピオンズリーグ優勝、3度のFAカップ優勝に5度のリーグカップ制覇など、数々のタイトルをもたらしたグアルディオラ監督。しかし、今季限りでの退任が決定。24日のアストン・ヴィラ戦がラストマッチとなる。

そんなクラブ史上最高の名将だが、アストン・ヴィラ戦を前にマンチェスター・Cの不正会計疑惑について問われている。以前にクラブを擁護する発言を残しているグアルディオラ監督だが、判決が下された後にコメントを残す可能性について問われると、以下のように答えた。

「もし私を見つけることができたなら、もちろん話すよ。でも、難しいだろうね。（擁護したのは）クラブを信頼しているからだ。彼らと直接話したし、行動や実績を信頼している。（調査対象期間となっている2009年～2018年は）多くのスタッフ、選手がここにはいなかったんだ」

プレミアリーグが2018年からスタートした財務違反疑惑による調査の結果、マンチェスター・Cに115件の違反が見つかったとして告発。調査中に違反件数が130件に増加したことも報じられたが、クラブ側は不正行為を完全に否定しており、約1年前には3カ月に及ぶヒアリングが終了した。しかし、現時点でも未だ判決は下されていない。その件数の多さからこの訴訟は長期化しており、『INDEPENDENT』のチーフ記者ミゲル・デラニー氏は、少なくともさらに1年間、場合によってはそれ以上続く可能性があると伝えている。

なおグアルディオラ監督は、退任後について「今はとにかく休み、子どもたちと過ごせなかった時間を取り戻したい。今後数年間は、フットボールに関することは何も考えないよ。休息が必要だし、振り返る時間も必要なんだ。その後、どうなるか見てみよう。過去にはやりたいことをやらないという愚かなことをしてしまったんだ」と語っている。