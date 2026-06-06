グアルディオラ「私はフリックの大ファンだ」「頼むからCLはバルサのプロジェクトを壊さないでくれ」

ジョゼップ・グアルディオラ氏が、古巣バルセロナについて語った。

今季限りでマンチェスター・シティを退団したグアルディオラ氏。6日にヨハン・クライフ財団が建設したクライフコートのオープニングセレモニーに出席した同氏は、報道陣とのインタビューで心のクラブ、バルセロナについて言及した。

グアルディオラ氏は、バルセロナに超攻撃的フットボールを実践させるハンジ・フリック監督を改めて称賛している。

「バルサは並外れた2年間を過ごしている。ラ・マシア（バルセロナ下部組織）の選手たち、外部から来た選手たちのどちらがプレーしていてもね。私はハンジ・フリックの大ファンなんだ。彼の率いるチームを見るのは本当に楽しいし、このまま何年も続けてほしいと思っているよ」

バルセロナ首脳陣もフリック監督も選手たちも、目標はチャンピオンズリーグ（CL）優勝であると語っているが、グアルディオラ氏はそこにリスクを感じている様子。本来、力を入れるべきは国内リーグ戦だと説いている。

「CLはプロジェクトを破壊する。バルセロナがそれに当てはまらないことを願うよ」

「一貫性を与えるのは国内リーグにほかならない。CLは怪我人なしで終盤までたどり着くことがとても重要だ。それと審判の影響力も大きい。大切なのは日々、成長を続けることだ。CL決勝までたどり着くとか、優勝できるとか考えずにね」

「評価基準はリーグ戦なんだよ」