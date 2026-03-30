グアルディオラ、没後10年のクライフを語る「彼はメンタル的影響がすごかった。当時最強のマドリーが『ひどいチーム』だと信じさせた」

マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、恩師である故ヨハン・クライフ氏について振り返っている。

今年3月24に没後10年を迎えたクライフ氏。バルセロナに選手・監督として在籍した同氏は、監督としては今なお続く攻撃的フットボールの哲学、一貫したプレーシステムによる選手育成メソッドを植え付けて、同クラブのアイデンティティーを形づくった存在である。

グアルディオラ監督は、クライフ氏についてメンタリティー的な部分でも多大な影響力があったことを強調する。クライフ氏がバルセロナ監督に就任した当時はキンタ・デル・ブイトレ（ハゲワシ軍団）と称されたレアル・マドリーが一世を風靡していたが、同氏はグアルディオラ監督ら選手たちに対してマドリーに気圧されない自信を植え付けたのだという。

グアルディオラ監督は『sport3』とのインタビューで、次のように語っている。

「ヨハンは間違いなく誰よりも影響力を持った人だった。ドイツにはベッケンバウアー、ブラジルにはペレ、アルゼンチンにはマラドーナ＆メッシと、偉大なフットボーラーたちは常に存在してきた。だがヨハンは選手から監督に移り変わっても次元を超越し、プレースタイルやシステム、個人技だけでなく、メンタリティーまで影響を及ぼす存在だったんだ」

「私がいつも思い出すのは、ヨハンが監督としてバルサにやってきたときのことだ。その当時は、誰もがレアル・マドリーのキンタ・デル・ブイトレのことを話題にしていた。キンタ・デル・ブイトレは私たちのチームと並んで、スペイン・フットボールで最も衝撃を与えたチームだった。しかしながらヨハンは、バルサの監督に就任した直後、そんな彼らのプレーがひどいものだと言い放ったんだ」

「おそらく、ヨハン自身もそんなことは思っていなかったのだろうが、私たち選手にそう信じ込ませた。それこそが最も大切なことだったんだよ」

「ヨハンはほかの人間が忌避する決断を下せる男だった。それは彼から学んだ中で、最も大切なことの一つだ。ほかの全員が『こっちだ』と言う中で、ヨハンだけは『あっちだね』と言い切ることができた。そうなるためには、圧倒的な意思の強さとカリスマが必要なんだ」

「彼に出会っていなければ、私は今とは異なる人間だっただろう。人生の中では、受けた衝撃の大きさから、決して忘れることができない出会いというものがある。ヨハンとの出会いは、間違いなくそういうものだった」

なおグアルディオラ監督は先のCLマドリー戦の際、「私が子供の頃から見てきた中でマドリー史上最高のチームはキンタ・デル・ブイトレだった。彼らが最も素晴らしい形でフットボールをプレーしていた」と語るなど、ラ・リーガ5連覇などを成し遂げた当時のマドリーに畏怖の念を感じていた模様。だがクライフ氏はバルセロナにフットボール哲学を植え付ける際、選手たちのメンタリティーにすら変化を起こして、キンタ・デル・ブイトレのマドリーが最後まで達成できなかったチャンピオンズ制覇を成し遂げている。