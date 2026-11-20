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土曜日の敵地ボルシア・メンヒェングラットバッハ戦を前に、ドルトムントのニコ・コヴァチ監督が思わぬ相手、グランド・セフト・オートVIについて語った。FWファビオ・シウバがすでにゲームをダウンロードしたと知ると、睡眠不足になりかねない選手たちにユーモアを交えて注意した。

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コヴァチ監督、思わぬゲームの誘惑に言及

ブンデスリーガの戦いに戻るボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督には、普段とは違う懸念があった。グランド・セフト・オートVIの発売だ。木曜日の記者会見で、待望のゲームがロッカールームの話題を独占しているかと問われたクロアチア人指揮官は、ユーモアを交えて答えた。

ドルトムントが土曜日の敵地ボルシア・メンヒェングラットバッハ戦に備えるなか、コヴァチ監督は選手の何人かが新作に夢中になっているだろうと認めた。オープンワールドの同作を深夜までプレーしていないことを願うと、冗談を口にした。

プレイステーションへの戸惑いと選手への注意

プレイステーション5を持っているかと聞かれたコヴァチ監督は、ゲームに詳しくないことをすぐに明かし、深夜のプレーで体内時計を乱さないよう選手たちに注意した。FWファビオ・シウバがすでにゲームをダウンロードしたと記者に伝えられると、ロッカールームでの実情を受け入れた。

コヴァチ監督はゲーム機について「持っていない」と述べた。「もう私には縁のない年齢になった。少し前に、このゲームが発売されると聞いたか、読んだかしたと思う。選手たちが夜遅くまでプレーしていないことを願うよ。今はどうやってプレーするんだ？ アプリを使うのか、それとも機器が必要なのか？」

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さらに「分かった。では、選手たちはプレーしているものとして考えよう。昼夜の区別がつかなくなるほどやり過ぎないことを願う。それは問題になりかねない」と続けた。

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チーム内の誕生日が優先

ロックスター・ゲームスによる『グランド・セフト・オート』シリーズ8作目の本編作品を巡る盛り上がりを認めつつ、コヴァチ監督は木曜日にはチームにとってもっと大切な祝う理由があると強調した。ドルトムントのチーム内で2人が誕生日を迎えたことを挙げ、話題をチームの結束へと戻した。

「今日はこのゲームが発売されるからだけでなく、チーム内でコスタ［コンスタンティノス・カレツァス］とヨエイ［フェールマン］の2人が誕生日を迎えるので、素晴らしい日だ。それはゲームよりずっと大切だ。ただ、何人かが熱中しているとは聞いている」とコヴァチ監督は続けた。

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ブンデスリーガ優勝争いへ意識を戻す

笑いが収まると、コヴァチ監督はウィンターブレークまでの過密日程へと話題を戻した。リーグ戦で9試合無敗を続け、首位バイエルン・ミュンヘンと勝ち点で並ぶドルトムントは、29日間で8試合に臨む。

土曜日の午後、最下位のボルシア・メンヒェングラットバッハとの試合に臨むドルトムントには、すべての選手が万全の状態で、十分に休息を取っていることが必要だ。首位争いでバイエルンにプレッシャーをかけ続けるには、動きの鈍さは許されないとコヴァチ監督は分かっている。