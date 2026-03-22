35歳となったグリーズマン、円熟の名手が示す覚悟「今季終了までアトレティコに残りたかった。コパとCL、どっちも獲らなきゃダメなんだ」

アトレティコ・マドリーFWアントワーヌ・グリーズマンが、今季タイトルを獲得する意欲を示している。

21日に35歳の誕生日を迎えたグリーズマンは、ここ最近に一つの大きな決断を下した。アメリカへの憧れが強いフランス人FWは、MLS（メジャー・リーグ・サッカー）のオーランド・シティからオファーを受け取りながら、それに断りを入れてアトレティコに残留したのだった。

MLSの給与水準は決して高くないが、オーランド・シティは特別枠を空けて、グリーズマンに対して高額オファーを提示。これに応じなければ、MLSから次なる高額オファーが届く保証はなかったが、それでも同選手は今季終了までアトレティコに残ることを決意している。

スペイン『DAZN』とのインタビューに応じたグリーズマンは、その出来事について次のように振り返った。

「今季の終わりまでここに残りたかった。僕はメディアで話をしてメッセージを振り撒く人間じゃない。何かできることがあるとすれば、ピッチ内外で自分自身でいることなんだ。自分の振る舞いがひとりでに物語るようにしたかった。ピッチ上で、自分がアトレティでのプレーにのみ集中していることを示してね」

グリーズマンがアトレティコに残った理由は、タイトル獲得の喜びとともにクラブを去るためだ。同チームはコパ・デル・レイでは決勝まで到達し、チャンピオンズリーグでは準々決勝まで勝ち進んでいる。

「コパとCL、どちらかを選ぶとしたら？ どちらもだね。一つなんて選べるわけがない。どっちも勝ち取らなきゃダメなんだ」

「僕はアトレティコで偉大なことを成し遂げたい。ずっと、そう考えてきたんだ」

グリーズマンは今季序盤こそ出場機会に恵まれなかったが、ピッチに立てば高確率で重要な活躍を見せ、再びチームの中心選手となった。中盤まで下がって、抜群のプレービジョンと軽やかなボールタッチのパスで攻撃を加速させていく姿は、成熟が極まったフットボーラーならではの凄みを感じさせる。

「最初はベンチスタートが受け入れられなかった。だからピッチに立つ度に、自分が信頼に値する選手であることを示さなければならなかったんだ。今は、もう少し出場機会を得られているね」

「今の自分には自信がある。ピッチ上では、チームが必要としていることに目を向けるんだ。現在の僕はもっと中盤に寄ってプレーして、ゲームをつくる手助けをし、2列目から飛び出していく。監督は自分がそうしたポジションで信頼できることを理解した。だから、もっと出場機会を得られるようになったんだ」

アトレティコは22日にラ・リーガ第29節、敵地サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリー戦に臨む。グリーズマンにとっては最後のマドリーダービーになるかもしれない。

「そういうことはあまり考えない。今の僕はとにかく楽しんでいる。良い感じで、今季序盤よりも出番を得られている。僕は今を楽しんでいるんだ」



