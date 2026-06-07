グリーズマン退団＆J・アルバレス移籍希望のアトレティコ、崖っぷち…スルロットがユヴェントス移籍で個人合意した模様

アトレティコ・マドリーFWアレクサンダー・スルロットが、ユヴェントスとの交渉で個人合意したという。

ユヴェントスが今季限りで契約が切れるFWドゥシャン・ヴラホヴィッチの代役として、スルロット獲得を目指していたことは主要メディアで報じられていたことだった。そして7日、イタリアとスペインの移籍事情に詳しい移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏は、ユヴェントスとスルロットの交渉が合意に至ったことを伝えた。現在はユヴェントスとアトレティコのクラブ間交渉が行われているという。

ユヴェントスは冬の移籍市場の時点でスルロット獲得に動いていたと報じられたが、アトレティコはその当時、移籍金3500万ユーロを要求して交渉は破談に終わっていたとされる。そして今回、アトレティコが3000万ユーロを要求している一方、ユヴェントスは2500万ユーロで獲得できると見込んでいる模様。アトレティコはユヴェントスからレンタルで獲得したMFニコ・ゴンサレスの完全移籍を望んでおり、ユヴェントスはそれも好材料と考えている様子だ。

スルロットはアトレティコに在籍した2シーズンで105試合44得点という成績を残している（今季は52試合20得点）。ユヴェントスはそんなノルウェー代表FWに対して、年俸400万ユーロの4年契約という好条件のオファーを提示したとされる。

なおアトレティコは今夏、FWアントワーヌ・グリーズマンが退団したほか、FWフリアン・アルバレスも移籍の意思を示しているとされる。加えてスルロットも退団となれば、FWの選手層が一気に薄くなり、危機的状況を迎えることになりそうだ。