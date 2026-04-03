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【4月4日】ガンバ大阪vs京都サンガF.C.の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第9節

J1 リーグ
ガンバ大阪 対 京都サンガF.C.
ガンバ大阪
京都サンガF.C.

【J1放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第9節、ガンバ大阪対京都サンガF.C.の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年4月4日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第9節で、ガンバ大阪と京都サンガF.C.が対戦する。

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本記事では、ガンバ大阪と京都サンガF.C.の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vs京都サンガF.C.｜試合日程・キックオフ時間

ガンバ大阪vs京都サンガF.C.は、4月4日(土)にG大阪のホーム、パナソニック スタジアム 吹田で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第9節
  • 日時：2026年4月4日(土) 16:00キックオフ
  • 対戦：ガンバ大阪vs京都サンガF.C.
  • 会場：パナソニック スタジアム 吹田

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ガンバ大阪vs京都サンガF.C.｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第9節のガンバ大阪vs京都サンガF.C.は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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ガンバ大阪vs京都サンガF.C.のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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ガンバ大阪vs京都サンガF.C. チーム情報

ガンバ大阪 vs 京都サンガF.C. スタメン

ガンバ大阪Home team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-1-2-3

Home team crestKSF
1
東口順昭
21
初瀬亮
4
中谷進之介
5
三浦弦太
3
半田陸
11
イッサム・ジェバリ
13
安部柊斗
27
美藤倫
97
ウェルトン
17
山下諒也
23
デニス・ヒュメット
1
太田岳志
2
福田心之助
34
エンリケ・トレヴィザン
50
鈴木義宜
22
須貝英大
6
ジョアン・ペドロ
18
松田天馬
25
尹星俊
77
新井晴樹
7
奥川雅也
11
マルコ・トゥーリオ

4-1-2-3

KSFAway team crest

GOS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • イェンス・ヴィッシング

KSF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 曺貴裁

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

GOS
-直近成績

ゴールを許す
9/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

KSF
-直近成績

ゴールを許す
6/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

GOS

直近の 5 試合

KSF

2

勝利

2

引分け

1

Win

6

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表