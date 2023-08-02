2022-23シーズンの男子プロゴルフ米国PGAツアーのレギュラーシーズン最終戦であるウィンダムチャンピオンシップは、8月3日(木)から6日(日)にかけてノースカロライナ州で開催される。
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日本から松山英樹が2大会ぶりに出場予定となっている今季ウィンダムチャンピオンシップの視聴方法などを紹介する。
ウィンダムチャンピオンシップ 開催日程
|日程
|ラウンド
|8/3(木)
|初日(予選ラウンド)
|8/4(金)
|第2日(予選ラウンド)
|8/5(土)
|第3日(決勝ラウンド)
|8/6(日)
|最終日(決勝ラウンド)
ウィンダムチャンピオンシップ 放送/配信予定
2022-23シーズンのウィンダムチャンピオンシップは、テレビ放送が衛星放送『BSJapanext』と『CSゴルフネットワーク』で地上波はなし、ネット配信が『U-NEXT』と『ゴルフネットワークプラス』で行われる。Amazon Prime Videoチャンネルのゴルフネットワークプラスでも視聴可能だ。なお、『BSJapanext』では第3日と最終日のみの放送となる。
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
(無料体験あり)
|全日ライブ配信
|ネット
|ゴルフネットワークプラス
(Amazon無料体験あり)
|【8/4(金)】3:00-7:00
【8/5(土)】3:00-7:00
【8/6(日)】2:00-8:00
【8/7(月)】2:00-8:00※～延長10:00
|ネット
|BSJapanext(263ch)
|【8/6(日)】5:00-7:30/第3日
【8/7(月)】5:00-7:30/最終日
|BS
|ゴルフネットワーク
|【8/4(金)】3:00-7:00
【8/5(土)】3:00-7:00
【8/6(日)】2:00-7:00
【8/7(月)】2:00-7:00
|CS
ウィンダムチャンピオンシップ 視聴方法
ウィンダムチャンピオンシップは、『U-NEXT』、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』で配信される。
U-NEXTは31日間無料トライアルあり！
- U-NEXT『PGAツアー特設ページ』へアクセス
- まずは31日間無料トライアルをタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
※本ページに記載の情報は、2023年8月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。
Amazon「ゴルフネットワークプラス」は7日間0円
ゴルフネットワークプラスの月額料金は1,650円(税込)だが、初回7日間の無料トライアル期間を設けており、体験中でもウィンダムチャンピオンシップが視聴可能だ。
- Amazon『ゴルフネットワークプラス』トップページへアクセス。
- 「詳細を見る」をクリック→「無料体験に登録」
- 継続利用時に必要な決済情報を入力して登録完了！
Amazonの『ゴルフネットワークプラス』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額1,650円)
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