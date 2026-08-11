KLPGAツアーはどこで見られる？視聴方法まとめ

韓国女子プロゴルフツアー「KLPGAツアー」は、8月20日からメジャー大会『BCカード・韓国経済新聞 KLPGAチャンピオンシップ』が開催される。

本記事では、KLPGAツアーの視聴方法を紹介する。

KLPGAツアー｜概要

KLPGAツアーは、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）が主催する韓国の女子プロゴルフツアー。韓国人選手は世界最高峰のLPGAツアー（米国女子）でも活躍しており、KLPGAツアーも注目度が高い。

今季海外メジャー2勝のユ・ヘラン、LPGAツアー通算9勝のキム・ヒョージュらがKLPGAツアーから巣立ち、世界トップクラスに君臨している。

日本のJLPGAツアーでも、KLPGAツアーを経て来日した申ジエが国内メジャー5勝、通算29勝をマーク。JLPGAツアー通算21勝、賞金女王2回のイ・ボミもKLPGAツアーでプロデビューしている。

放送・配信

KLPGAツアーは、8月6日開幕の『済州サムダスマスターズ』から、「U-NEXTワールドゴルフパック」で全試合ライブ配信される。8月20日には、最も長い歴史を誇るメジャー大会『BCカード・韓国経済新聞 KLPGAチャンピオンシップ』が開幕。さらに9月に『KB金融ゴールデンライフチャンピオンシップ』、10月に『ハイト眞露チャンピオンシップ』といったメジャー大会も行われる。

KLPGAツアー｜視聴方法

KLPGAツアーは前述の通り、『U-NEXTワールドゴルフパック』で配信される。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

U-NEXT

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

●LPGAツアー（米国女子）

●DPワールドツアー（欧州男子）

●LET（欧州女子）

●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

●全米プロゴルフ選手権

●全米オープンゴルフ選手権

●全英オープンゴルフ選手権

＜海外女子メジャー大会＞

●シェブロン選手権

●全米女子プロゴルフ選手権

●全米女子オープン

●エビアン選手権

●AIG全英女子オープン

＜その他＞

●TGL

●ニュージーランドオープン

●各海外ツアーの過去大会映像

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。