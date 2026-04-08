GOALが贈る「レアル・マドリード観戦ガイド2026」：ファン向け情報、サンティアゴ・ベルナベウ、試合当日のチケット、マドリードでのアドバイスなど

1902年の創設以来、レアル・マドリードは欧州サッカーの頂点を象徴する存在であり、チャンピオンズリーグや国内タイトルにおいて記録的な数の優勝を誇っています。

スペインの首都の中心地を本拠地とするこのクラブは、ディ・ステファノからジダン、クリスティアーノ・ロナウドに至るまで数々のレジェンドを輩出し、その偉業を目の当たりにしようと、毎シーズン何百万人ものファンがサンティアゴ・ベルナベウに詰めかけています。

旅行パッケージの検索から航空券の手配、スタジアムツアーまで、GOALではベルナベウ訪問という夢を現実のものにするために必要な情報をすべてご用意しています。チケット、航空券、旅行パッケージなど、あらゆる情報を網羅しています。

レアル・マドリードの試合日程は？

日時 試合日程 会場 チケット 2026年4月12日 - 17:00 レアル・マドリード 対 ジローナ サンティアゴ・ベルナベウ チケット 2026年4月22日（未定） レアル・マドリード 対 アラベス サンティアゴ・ベルナベウ チケット 2026年5月13日 - 20:00 レアル・マドリード 対 レアル・オビエド サンティアゴ・ベルナベウ チケット 2026年5月24日（未定） レアル・マドリード 対 アスレティック・クラブ サンティアゴ・ベルナベウ チケット

レアル・マドリードの旅行パッケージは予約できますか？

レアル・マドリードの公式チケット販売代理店であるSportsBreaksでは、サンティアゴ・ベルナベウへの旅行計画を迷うことなく進められる、充実したパッケージをご用意しています。

旅行パッケージを予約すれば、ファンはすべてを一括で手配できます。これらのパッケージは、世界最高峰のサッカーの興奮とスペインの首都での快適な滞在の両方を提供するように設計されており、複雑な個別手配の手間を省くことができます。

公式試合チケット： すべてのパッケージには、保証付きの公式一般入場チケットが含まれています。ゴール裏の席を含む様々な座席エリアから選択できるほか、ロングサイドのチケットへのアップグレードも可能です。

すべてのパッケージには、保証付きの公式一般入場チケットが含まれています。ゴール裏の席を含む様々な座席エリアから選択できるほか、ロングサイドのチケットへのアップグレードも可能です。 ホテル宿泊： 当社のレアル・マドリード公式パッケージには、市中心部のホテルでの最低1泊の宿泊が含まれています。そのため、マドリードの魅力を存分に探索するのに最適な立地です。

当社のレアル・マドリード公式パッケージには、市中心部のホテルでの最低1泊の宿泊が含まれています。そのため、マドリードの魅力を存分に探索するのに最適な立地です。 体験：ピッチ上では世界最高峰のサッカーが繰り広げられ、ピッチ外では最高級の雰囲気が楽しめます。さらに、マドリードという魅力的な街でのホテル滞在も含まれています。

レアル・マドリードの試合観戦旅行の費用はいくらですか？

日付 試合日程 パッケージ価格（～） パッケージ 2026年4月12日 レアル・マドリード 対 ジローナFC £489.00 パッケージ 2026年4月22日 レアル・マドリード 対 デポルティーボ・アラベス 548.00ポンド パッケージ 2026年5月13日 レアル・マドリード 対 レアル・オビエド 420.00ポンド パッケージ 2026年5月24日 レアル・マドリード 対 アスレティック・クラブ £440.00 パッケージ

レアル・マドリードのチケットを入手するには？

レアル・マドリードのチケットを探すなら、まずはクラブの公式ウェブサイトをチェックしましょう。

これらのチケットはしばしば完売しますが、ソシオ（会員）が最優先で購入でき、次いでマドリスタ・プレミアムのカード保有者が購入できます。

公式サイトでチケットが売り切れていたり、直前の旅行を計画している場合は、現在StubHubで95ユーロからチケットが入手可能です。StubHubやSeatPickのような二次販売プラットフォームを利用すれば、会員登録なしで座席を確保したい海外からのファンもチケットを購入できます。

レアル・マドリードのチケットはいくらですか？

レアル・マドリードのチケット価格は、対戦相手や大会によって大きく異なります。

中位チームとの通常のラ・リーガの試合の場合、最安の個人チケットは上層席（第4アンフィテアター）で50ユーロから75ユーロ程度から購入可能です。

ただし、カテゴリーAの試合（

マドリード・ダービー／チャンピオンズリーグ： 通常価格は120ユーロからで、転売プラットフォームでは価格が急騰する可能性があります。

通常価格は120ユーロからで、転売プラットフォームでは価格が急騰する可能性があります。 ホスピタリティ： プレミアムな体験を求める場合、「シルバー」ホスピタリティパッケージ（ケータリングやラウンジ利用権を含む）は通常300ユーロ前後から、「ゴールド」のスタジアム内ホスピタリティは900ユーロを超えることもあります。

プレミアムな体験を求める場合、「シルバー」ホスピタリティパッケージ（ケータリングやラウンジ利用権を含む）は通常300ユーロ前後から、「ゴールド」のスタジアム内ホスピタリティは900ユーロを超えることもあります。 二次販売サイト：StubHubやSeatPickなどの二次販売プラットフォームで入手可能な直前チケットは、95ユーロからとなっています。

パッケージツアーを選ぶにせよ、個人手配にするにせよ、改装されたばかりのスタジアム内の雰囲気は、その価値が十分にあります。

マドリード旅行：サッカーの街について知っておくべきすべて

サンティアゴ・ベルナベウについて知っておくべきことすべて

サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムは、現代工学の驚異です。大規模な改修を経て、現在は約85,000人の観客を収容しています。マドリードを訪れる多くのファンは、その雰囲気を存分に味わうために、サンティアゴ・ベルナベウのガイドツアーを予約しています。

最も目を引くのは、スタジアムを包み込むような鋼鉄のファサードと、完全に開閉可能な屋根です。これにより、天候に関わらず完璧なコンディションで試合が行われることが保証されています。

スタジアム内部には、街の360度パノラマビューを楽しめるスカイウォークが設けられています。ファンにとって、スタンドがピッチに極めて近いことは最大の魅力の一つであり、アウェイチームにとっては、親密でありながらも威圧的な雰囲気を醸し出しています。

試合の日には、マルセリアーノ・サンタ・マリア通りにある周辺のバーが賑わいの中心となります。何千人ものマドリディスタたちが集まり、歌声を上げながらチームバスを出迎えるのです。

マドリードへの行き方は？

主要な国際ハブ空港のほとんどから、航空会社のウェブサイトやスカイスキャナーなどの航空券検索サイトを通じて、アドルフォ・スアレス・マドリード・バラハス空港（MAD）へ直行便を利用できます。

イギリスから旅行されるファンの方には、ブリティッシュ・エアウェイズ、ライアンエアー、イージージェットなどの航空会社による、ロンドン、バーミンガム、マンチェスターからの直行便が毎日運航されています。

長距離からの旅行者は、エア・ヨーロッパ、イベロジェット、またはアメリカン航空の直行便を利用して、ニューヨーク、バンコク、カンクンなどの都市からスペインの首都マドリードへアクセスできます。

最もお得な料金を探すなら、2026年にマドリードへ飛ぶのに最も安い月は現在4月と記録されており、事前に予約すれば往復チケットが20ユーロまで安くなることもあります。

マドリードの宿泊先

スタジアムへのアクセスが最も良いチャマルティン地区に滞在することをお勧めします。

より観光的な雰囲気を好むなら、ソル地区やグラン・ビア地区も素晴らしい選択肢です。ただし、試合当日は地下鉄10号線の駅が近く、スタジアムまで15分で直行できることが条件となります。

マドリードで何をする？

サッカーがメインイベントですが、マドリードは文化、グルメ、歴史など、尽きることのない魅力にあふれた活気ある都市です。

旅を最大限に楽しむなら、まずはベルナベウ・ツアーから始めましょう。試合観戦に来ている方でも、このツアーに参加すれば、トロフィー室（チャンピオンズリーグのトロフィーが15個も展示されています！）、ロッカールーム、そしてプレジデンシャルボックスなど、普段は見られない舞台裏を見学できます。

スタジアムの外では、以下のスポットも訪れてみてください：

「芸術の黄金三角地帯」： プラド美術館、ソフィア王妃芸術センター、ティッセン＝ボルネミッサ美術館を訪れてみてください。

プラド美術館、ソフィア王妃芸術センター、ティッセン＝ボルネミッサ美術館を訪れてみてください。 レティーロ公園： 試合前の散歩に最適な、広大な緑のオアシス。

試合前の散歩に最適な、広大な緑のオアシス。 プエルタ・デル・ソルとマヨール広場： ストリートパフォーマーやタパスバーが賑わう、街の歴史的な中心地。

ストリートパフォーマーやタパスバーが賑わう、街の歴史的な中心地。 「フットボールの聖地」：プエルタ・デル・ソルにある、サッカーの歴史に捧げられた博物館。

マドリードの移動手段は？

マドリードは、ヨーロッパでも最も効率的で清潔な公共交通機関を誇っています。

市内では、マドリード地下鉄があなたの最良の友となります。10号線に乗れば、スタジアムのすぐ前にあるサンティアゴ・ベルナベウ駅まで直行できます。

空港から市内中心部へ行く最も簡単な方法は、地下鉄8号線（ピンクライン）を利用することです。約20分で主要な交通の要所であるヌエボス・ミニステリオス駅に到着します。

あるいは、アトーチャ駅やチャマルティン駅の近くにお泊りの場合は、 セルカニアス （近郊列車）が便利な選択肢です。

（近郊列車）が便利な選択肢です。 試合後の深夜の移動には、マドリードには信頼性の高い夜行バス（ブホス）や、UberやBoltのような手頃な価格のライドシェアサービスが利用できます。

海外でインターネットに接続できることは、街を移動したり、試合のライブスコアを確認したり、試合当日の写真をシェアしたりするために不可欠です。

現地のSIMカードを探す手間や、法外なローミング料金を支払う煩わしさはもう不要です。eSIM.smなら、わずか6.00ドルから利用できるスペイン向けプランを含む、シームレスなデジタルソリューションをご提供します。

1GBから100GBまでの柔軟な現地データプランから選べるほか、1日わずか2.92ドルから無制限データプランも利用可能です。

Movistar、Orange、Vodafoneなどの主要キャリアに対応しており、超高速の5G通信を楽しめるほか、マドリード滞在中もWhatsAppの番号をそのまま利用できます。メールで受け取ったQRコードをスキャンするだけで、スペインに到着したその瞬間からインターネットに接続できます。

さらに、ホテルやカフェの公共Wi-Fiを利用する際のオンラインセキュリティを確保し、お気に入りの番組を自宅から視聴し続けるために、NordVPNの利用をお勧めします。これにより、地域制限を受けることなく、自宅のストリーミングサービスや銀行アプリに安全にアクセスできます。