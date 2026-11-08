共有 GOALをGoogleでフォロー

ジョゼ・モウリーニョは、今季のレアル・マドリー主将フェデリコ・バルベルデの驚異的な万能性を絶賛した。ウルグアイ代表のバルベルデは複数のポジションで活躍し、中盤と守備陣の双方で存在感を示す一方、得点面でも引き続き重要な脅威となっている。

広告

チームのために役割を果たす

モウリーニョ監督は、バルベルデの際立った多才さがレアル・マドリーにとって大きな強みだと強調した。ウルグアイ人選手は中盤と守備の役割を難なく行き来し、チームのバランスを取っている。今季は中盤のダブルボランチの一角としてスタートし、オーレリアン・チュアメニとコンビを組むことが多かった。

しかし最近、モウリーニョ監督はクラブのキャプテンを右サイドバックに起用し、大きな成果を得ている。より後方でプレーしながらも、バルベルデの攻撃面での脅威は衰えていない。レアル・マドリーでの直近2試合はいずれもゴールを挙げている。

どの役割にも対応

バルベルデのポジション変更は、ローマとの厳しいチャンピオンズリーグの一戦で始まった。レアル・マドリーが1-3とリードを許す中、モウリーニョ監督はバルベルデを右サイドバックに移し、その戦術変更が劇的な4-3の逆転勝利につながった。ウルグアイ人選手はその後も守備のポジションでプレーし、セビージャ、RBライプツィヒ、バルセロナ、バレンシアを相手に見事なパフォーマンスを披露した。モウリーニョ監督はセビージャ戦の勝利後、キャプテンの献身的な姿勢をすぐさま称賛した。

「彼は世界のサッカー界で最も多くの役割をこなせる選手の一人だ」とモウリーニョ監督は語った。『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。「私が彼に何かを納得させる必要はない。彼はレアル・マドリーのキャプテンだ。GKとしてプレーしなければならないなら、グローブも着けてプレーする」

広告 広告

中盤と守備のバランスを取る

バルベルデの適応力により、モウリーニョ監督は選手起用の選択肢を最大限に生かせている。シーズンが進むにつれ、ピッチのさまざまな位置でバルベルデが必要になることを監督は分かっている。ポルトガル人指揮官は、キャプテンマークを巻くことに伴う特別な責任について語った。

「キャプテンである以上、ほかの選手とは違わなければならない」とモウリーニョ監督は説明した。「中盤にはベルナルド［シウバ］、チュアメニ、［エドゥアルド］カマヴィンガ、チアゴ［ピタルチ］がいる。それだけだ。だからフェデはサイドバックでプレーすると思う。私たち全員がそれを気に入っているからだ。ただ、中盤でもプレーしなければならない」

後方からもゴールを記録

相手のペナルティーエリアから離れた位置でプレーしても、バルベルデの得点力は衰えていない。最近ではアテネで途中出場して中盤に戻り、92分にペナルティーエリア外から豪快に決勝点を決めた。その後、26歳の同選手は新たな持ち場となった右サイドバックに戻り、バレンシア戦で2試合連続となるゴールを記録。ペナルティーエリアの端からこぼれ球を蹴り込み、好調ぶりを示した。