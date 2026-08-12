プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは8月13日(木)、読売ジャイアンツと阪神タイガースが対戦する。

本記事では、巨人vs阪神のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

読売ジャイアンツ対阪神タイガース｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の読売ジャイアンツvs阪神タイガースは、8月13日(木)に東京ドームで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 8/13(木) 18:00 読売ジャイアンツvs阪神タイガース

読売ジャイアンツ対阪神タイガース｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 8/13(木)

18:00 BS日テレ

日テレジータス DAZN

Hulu

GIANTS TV

虎テレ

※放送/配信予定は変更の可能性あり

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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