【6月1日】ドイツvsフィンランドのテレビ放送/ネット配信予定｜サッカー国際親善試合

日本時間2026年6月1日(月)に行われるサッカー国際親善試合で、ドイツ代表とフィンランド代表が対戦する。
本記事では、ドイツvsフィンランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ドイツvsフィンランド｜試合日程・キックオフ時間
ドイツvsフィンランドは、日本時間6月1日(月)にMEWAアレーナで開催される。
- 大会：サッカー国際親善試合
- 日時：2026年6月1日(月)3:45キックオフ／日本時間
- 対戦：ドイツ vs フィンランド
- 会場：MEWAアレーナ（ドイツ）
ドイツvsフィンランド｜テレビ放送・ネット配信予定
サッカー国際親善試合のドイツvsフィンランドは、日本国内で『DAZN』が独占ライブ配信を行う。
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ドイツvsフィンランドのおすすめ視聴方法
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