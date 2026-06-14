復権を期すドイツ、W杯初出場キュラソーに7発大勝！3大会ぶりグループリーグ突破へ向けて視界良好

14日の北中米ワールドカップ（W杯）・グループH第1節、ドイツ対キュラソーは7-1でドイツが大勝を収めた。

スウェーデン、メキシコ、韓国と一緒だった2018年ロシア大会、スペイン、コスタリカ、日本と同居した2022年カタール大会と、2大会連続でグループステージ敗退の屈辱を味わったドイツにとっては復権を期すW杯だ。初戦の相手はW杯初出場のキュラソーである。

ドイツは立ち上がりから主導権を握り、6分に先制点を獲得した。ペナルティーエリア手前左のヌメチャがヴィルツとの壁パスからエリア内に侵入し、右足のシュートでゴールネットを揺らしている。

その後もボールを保持して敵陣で試合を進めたドイツだったが、21分に失点。人口15万人のW杯最小国キュラソーが、カウンターから歴史的なゴールを記録した。ペナルティーエリア内、ルーズボールに反応して2列目から飛び出したコメネンシアが、右足のシュートを決め切っている。

キュラソーのサポーターが歓喜に沸く中、ドイツは少しの間だけ勢いを落としたものの、すぐさま盛り返して38分に勝ち越しに成功する。右CKからゴール前のシュロッターベックが飛び上がると、ヘディングシュートでボールは枠内左に流し込んだ。ドイツはさらに前半AT、ヌメニャがペナルティーエリア内でバズールに倒されてPKを獲得。キッカーのハフェルツが、GKエロイ・ロームの逆を突くシュートでチーム3点目を記録している。

後半になってもドイツの勢いは止まらない。ヴィルツがゲームをつくり、ハフェルツがオフ・ザ・ボールで機敏な動きを見せ、ムシアラが仕掛けは飛び出しで存在感を発揮……47分にはスコアを4-1とした。フェルツのスルーパスからムシアラがペナルティーエリア内右に侵入し、厳しい角度ながら巧みな右足のシュートでエロイ・ロームを破っている。

ナーゲルスマン監督率いるドイツは点を決めて、決めて、決めまくった。68分には途中出場ウンダフのヒールパスを起点に、ペナルティーエリア内のブラウンが豪快なボレーシュートを突き刺して加点。また78分には、今度はウンダフがキミッヒのグラウンダーのクロスを押し込んだ。終盤、キュラソーの意地の猛攻を前に速攻を仕掛けるドイツは、88分にハエフェルツがこの日2点目を決めてダメ押し。背番号7はDFラインを突破してペナルティーエリア内左に走り込み、左足のループシュートでネットを揺らしている。

結局、ドイツは6点リードでキュラソーに大勝。3大会ぶりのグループリーグ突破、通算5回目の優勝に向けて好スタートを切っている。