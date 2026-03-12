Goal.com
ヨーロッパリーグ
team-logoヘンク
Cegeka Arena
team-logoSCフライブルク
ヘンクvsフライブルクはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【3月13日】ヘンクvsフライブルクのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26ラウンド16 1stレグ

【伊東純也・鈴木唯人出場予定】3月13日開催のヨーロッパリーグ(EL)2025-26ラウンド16 1stレグ、ヘンク対SCフライブルクの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月13日(金)に開催。伊東純也の所属するヘンクと、鈴木唯人の所属するSCフライブルクが対戦する。

本記事では、ヘンクvsフライブルクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ヘンクvsフライブルクの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ラウンド16 1stレグのヘンクvsフライブルクは、ヘンクのホーム「セゲカ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ ラウンド16 1stレグ
  • 日程：2026年3月13日(金)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ヘンク vs フライブルク
  • 会場：セゲカ・アレーナ

ヘンクvsフライブルクの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ヘンクvsフライブルクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

wowow tournament pass 2025-26WOWOW

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

ヘンクvsフライブルク チーム情報

ヘンク vs SCフライブルク 予想スタメン

ヘンクHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCF
26
トビアス・ラワル
6
マット・スメッツ
3
ムハイド・サディク
77
ザカリア・エル・ワアディ
18
ヨリス・カイェンベ
14
イラ・ソル
20
コンスタンティノス・カレツァス
24
ニコラス・サトルベルガー
10
伊東純也
38
ダーン・ヘイマンス
29
ロビン・ミリソラ
1
ノア・アトゥボル
30
クリスティアン・ギュンター
28
マティアス・ギンター
43
ブルーノ・オグブス
29
フィリップ・トレウ
19
ヤン・ニクラス・ベステ
32
ヴィンチェンツォ・グリフォ
6
パトリック・オスターヘッジ
14
鈴木唯人
44
ヨハン・マンザンビ
31
イゴール・マタノヴィッチ

4-2-3-1

SCFAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニッキー・ヘイエン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

GNK
-直近成績

ゴールを許す
10/9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

SCF
-直近成績

ゴールを許す
6/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表

0