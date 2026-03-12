2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月13日(金)に開催。伊東純也の所属するヘンクと、鈴木唯人の所属するSCフライブルクが対戦する。
本記事では、ヘンクvsフライブルクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
ヘンクvsフライブルクの試合日程・キックオフ時間
UEFAヨーロッパリーグ・ラウンド16 1stレグのヘンクvsフライブルクは、ヘンクのホーム「セゲカ・アレーナ」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパリーグ ラウンド16 1stレグ
- 日程：2026年3月13日(金)5:00キックオフ／日本時間
- カード：ヘンク vs フライブルク
- 会場：セゲカ・アレーナ
ヘンクvsフライブルクの放送・配信予定
UEFAヨーロッパリーグ、ヘンクvsフライブルクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOWライブ
|視聴はこちら
ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法
WOWOW
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり