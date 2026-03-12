2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月13日(金)に開催。伊東純也の所属するヘンクと、鈴木唯人の所属するSCフライブルクが対戦する。

本記事では、ヘンクvsフライブルクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ヘンクvsフライブルクの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ラウンド16 1stレグのヘンクvsフライブルクは、ヘンクのホーム「セゲカ・アレーナ」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ ラウンド16 1stレグ

日程：2026年3月13日(金)5:00キックオフ／日本時間

カード：ヘンク vs フライブルク

会場：セゲカ・アレーナ

ヘンクvsフライブルクの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ヘンクvsフライブルクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

WOWOW

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

ヘンクvsフライブルク チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表