インテルは日曜日、コモとのイタリアの大一番を制した。ホームでフランチェスコ・ピオ・エスポジトとマルクス・テュラムがゴールを挙げ、2-0で勝利した。セリエAの上位争いは混戦となっている。ラツィオが勝ち点29で首位に立ち、インテル（28）、ローマ（27）、ミラン（24）、コモ（23）が続く。

開始から15分も経たないうちにインテルが先制した。右サイドで十分なスペースを得たジェド・スペンスが、エスポジトの足元へ正確なクロスを供給。マークする相手の前に入り込んだエスポジトが決め、GKロベルト・サンチェスは防げなかった。

その少し後には、インテルのもう一人のFWも得点した。フェデリコ・ディマルコがピオトル・ジエリンスキの走り込む先へパスを出すと、ジエリンスキの鋭いクロスをコモの守備陣が処理しきれない。テュラムは迷わず強烈なシュートを決めた。

コモは珍しくミスの多い試合を見せ、インテルのペナルティーエリアに入る場面も少なかった。後半もインテルが優勢で、ディマルコのボレーシュートが惜しくもゴールのわずか横に外れる場面もあった。

アウェーチームの数少ない攻撃で脅威となったのは、やはりニコ・パスだった。しかし、パスもGKジョゼップ・マルティネスを破れない。アルゼンチン人選手のシュートを、マルティネスがニアサイドで防いだ。

終盤にはパスのシュートがクロスバーを叩いたものの、コモの攻撃はそこで勢いを失った。週半ばにチャンピオンズリーグでRCランスを相手に記録的な勝利（1-9）を収めたコモだったが、現実に引き戻される結果となった。