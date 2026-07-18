FUNKY MONKEY BΛBY'S 20周年記念ツアーファイナル公演はどこで見られる？配信視聴方法

「FUNKY MONKEY BΛBY'S 20th anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～」ファイナル公演の模様がU-NEXTで独占配信される。

本記事では「FUNKY MONKEY BΛBY'S 20th anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

FUNKY MONKEY BΛBY'Sとは？

「FUNKY MONKEY BΛBY'S 20th anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～」｜概要

日程・放送予定

「FUNKY MONKEY BΛBY'S 20th anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～」のU-NEXT視聴方法

2006年1月25日にデビューし、「あとひとつ」「ちっぽけな勇気」「ヒーロー」など数々のヒット曲を世に送り出してきたファンキーモンキーベイビーズ。2013年に活動を休止した後も根強い支持を集め、2021年に再始動。2026年1月25日にはデビュー20周年という節目を迎える。「FUNKY MONKEY BΛBY'S 20th anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～」ファイナル公演は5月に昭和女子大学人見記念講堂にて開催。U-NEXTではファイナル公演の模様をU-NEXTで独占ライブ配信。本ツアーの集大成をライブ感たっぷりで楽しむことができる。※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

U-NEXTで配信される「FUNKY MONKEY BΛBY'S 20th anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。