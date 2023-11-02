2023シーズンのJリーグYBCルヴァンカップ決勝が2023年11月4日(土)に開催。アビスパ福岡と浦和レッズが対戦する。
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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。
福岡vs浦和のWINNER予想オッズは？
■ホーム勝利［福岡］・アウェイ勝利［浦和］
販売期限:2023/11/4(土)12:55
以下に続く
|福岡勝利オッズ
|予想スコア
|浦和勝利オッズ
|5.0倍
|1-0
|4.5倍
|8.9倍
|2-0
|4.7倍
|7.1倍
|2-1
|4.9倍
|24.9倍
|3-0
|10.4倍
|19.1倍
|3-1
|9.8倍
|25.3倍
|3-2
|16.8倍
|21.6倍
|その他の勝利
|12.9倍
■引き分け
※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/11/2(木)10:49時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック
福岡vs浦和｜対戦カード・試合情報
- 試合日程：2023年11月4日（土）13:05キックオフ
- 大会：JリーグYBCルヴァンカップ 決勝
- カード：アビスパ福岡 vs 浦和レッズ
- 会場：国立競技場
- 放送・配信：フジテレビ系列／TVer
※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。