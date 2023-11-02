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アビスパ福岡vs浦和レッズの勝敗予想・WINNERオッズ・倍率は？JリーグYBCルヴァンカップ決勝

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Yuya YAMAGISHI Fukuoka ALEXANDER SCHOLZ Urawa(C)Getty Images
JリーグYBCルヴァンカップアビスパ福岡 対 浦和レッズアビスパ福岡浦和レッズ

【ルヴァンカップ 対戦情報】11月4日開催のJリーグYBCルヴァンカップ決勝、アビスパ福岡vs浦和レッズはスポーツくじ「WINNER」の対象試合。予想に使えるオッズ・データ・対戦情報を紹介。

2023シーズンのJリーグYBCルヴァンカップ決勝が2023年11月4日(土)に開催。アビスパ福岡と浦和レッズが対戦する。

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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。

福岡vs浦和のWINNER予想オッズは？

■ホーム勝利［福岡］・アウェイ勝利［浦和］

販売期限:2023/11/4(土)12:55

以下に続く
福岡勝利オッズ 予想スコア浦和勝利オッズ
5.0倍1-04.5倍
8.9倍 2-0 4.7倍
7.1倍 2-1 4.9倍
24.9倍 3-0 10.4倍
19.1倍 3-1 9.8倍
25.3倍 3-2 16.8倍
21.6倍 その他の勝利 12.9倍

■引き分け

予想スコアオッズ
0-0 6.6倍
1-1 6.8倍
2-2 14.3倍
その他の引き分け 24.9倍

※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/11/2(木)10:49時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック

福岡vs浦和｜対戦カード・試合情報

  • 試合日程：2023年11月4日（土）13:05キックオフ
  • 大会：JリーグYBCルヴァンカップ 決勝
  • カード：アビスパ福岡 vs 浦和レッズ
  • 会場：国立競技場
  • 放送・配信：フジテレビ系列／TVer

※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。