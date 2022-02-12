富士フイルム杯・川崎フロンターレvs浦和レッズの先発メンバーが発表！ J1王者は新戦力チャナティップを起用

Tadasuke Uemura
(C)Getty images

【Jリーグ（J1）最新情報】川崎フロンターレと浦和レッズによる「FUJIFILM SUPER CUP 2022」は2月12日に日産スタジアムで行われる。

FUJIFILM SUPER CUP 2022に臨む川崎フロンターレと浦和レッズのスターティングメンバーが発表された。

Jリーグの開幕を告げる富士フイルム杯は12日に開催。明治安田生命J1リーグ王者の川崎Fと、天皇杯王者の浦和が日産スタジアムで激突する。

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連覇を目指す川崎Fはスタメンにレアンドロ・ダミアンや家長昭博、大島僚太らに加えて新戦力のチャナティップを選出。対する浦和も江坂任や関根貴大、酒井宏樹らこれまでの戦力を中心としたが、岩尾憲と馬渡和彰といった新たなメンバーも名を連ねている。

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Jリーグ最初の公式戦にしてタイトルがかかる一戦。12日13:35キックオフ予定の富士フイルム杯に向けた、両チームのスターティングメンバーは以下の通り。

■川崎F 先発メンバー

  • GK 1 チョン・ソンリョン
  • DF 13 山根視来
  • DF 5 谷口彰悟
  • DF 7 車屋紳太郎
  • DF 2 登里享平
  • MF 6 ジョアン・シミッチ
  • MF 14 脇坂泰斗
  • MF 10 大島僚太
  • FW 41 家長昭博
  • FW 18 チャナティップ
  • FW 9 レアンドロ・ダミアン

■川崎F 控えメンバー

  • GK 27 丹野研太
  • MF 16 瀬古樹
  • MF 3 塚川孝輝
  • MF 31 山村和也
  • FW 11 小林悠
  • FW 20 知念慶
  • FW 23 マルシーニョ

監督 鬼木達

■浦和 先発メンバー

  • GK 1 西川周作
  • DF 2 酒井宏樹
  • DF 4 岩波拓也
  • DF 28 アレクサンダー・ショルツ
  • DF 6 馬渡和彰
  • MF 14 関根貴大
  • MF 22 柴戸海
  • MF 19 岩尾憲
  • MF 3 伊藤敦樹
  • FW 33 江坂任
  • FW 15 明本考浩

■浦和 控えメンバー

  • GK 12 鈴木彩艶
  • DF 13 犬飼智也
  • DF 20 知念哲矢
  • MF 24 宮本優太
  • MF 25 安居海渡
  • MF 40 平野佑一
  • FW 27 松崎快

監督 リカルド・ロドリゲス