富士フイルム杯・川崎フロンターレvs浦和レッズの先発メンバーが発表！ J1王者は新戦力チャナティップを起用
Tadasuke Uemura
(C)Getty images
FUJIFILM SUPER CUP 2022に臨む川崎フロンターレと浦和レッズのスターティングメンバーが発表された。
Jリーグの開幕を告げる富士フイルム杯は12日に開催。明治安田生命J1リーグ王者の川崎Fと、天皇杯王者の浦和が日産スタジアムで激突する。
連覇を目指す川崎Fはスタメンにレアンドロ・ダミアンや家長昭博、大島僚太らに加えて新戦力のチャナティップを選出。対する浦和も江坂任や関根貴大、酒井宏樹らこれまでの戦力を中心としたが、岩尾憲と馬渡和彰といった新たなメンバーも名を連ねている。
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Jリーグ最初の公式戦にしてタイトルがかかる一戦。12日13:35キックオフ予定の富士フイルム杯に向けた、両チームのスターティングメンバーは以下の通り。
■川崎F 先発メンバー
- GK 1 チョン・ソンリョン
- DF 13 山根視来
- DF 5 谷口彰悟
- DF 7 車屋紳太郎
- DF 2 登里享平
- MF 6 ジョアン・シミッチ
- MF 14 脇坂泰斗
- MF 10 大島僚太
- FW 41 家長昭博
- FW 18 チャナティップ
- FW 9 レアンドロ・ダミアン
■川崎F 控えメンバー
- GK 27 丹野研太
- MF 16 瀬古樹
- MF 3 塚川孝輝
- MF 31 山村和也
- FW 11 小林悠
- FW 20 知念慶
- FW 23 マルシーニョ
監督 鬼木達
■浦和 先発メンバー
- GK 1 西川周作
- DF 2 酒井宏樹
- DF 4 岩波拓也
- DF 28 アレクサンダー・ショルツ
- DF 6 馬渡和彰
- MF 14 関根貴大
- MF 22 柴戸海
- MF 19 岩尾憲
- MF 3 伊藤敦樹
- FW 33 江坂任
- FW 15 明本考浩
■浦和 控えメンバー
- GK 12 鈴木彩艶
- DF 13 犬飼智也
- DF 20 知念哲矢
- MF 24 宮本優太
- MF 25 安居海渡
- MF 40 平野佑一
- FW 27 松崎快