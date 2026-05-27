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Fuboで観るワールドカップ：無料トライアル・お得な情報・キャンペーン・サブスクリプション・プランなど

GOALでは、Fuboを使って2026 FIFAワールドカップの試合をライブ配信で視聴する方法を解説しています。

2026 FIFAワールドカップは、サッカー史上最大規模の大会になる見込みです。その瞬間を逃さず楽しむために、Fuboは高性能なスポーツストリーミングサービスを提供しています。テレビで4K画質で観戦しても、外出先でモバイル端末でライブ中継をチェックしても、Fuboならすべての放送局をひとつのハブで視聴できます。

ここではGOALが、Fuboで2026 FIFAワールドカップを観る方法を詳しく案内します。料金プランや割引、無料トライアル、デバイス設定を紹介し、開幕戦から決勝まで1つのゴールも逃しません。



テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合

メキシコ 対 南アフリカ
DAZN
韓国 対 チェコ
DAZN
カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
DAZN
アメリカ合衆国 対 パラグアイ
DAZN
カタール 対 スイス
DAZN
ブラジル 対 モロッコ
DAZN
ハイチ 対 スコットランド
DAZN
オーストラリア 対 トルコ
DAZN
ドイツ 対 キュラソー島
DAZN
オランダ 対 日本
DAZN
コートジボワール 対 エクアドル
DAZN
スウェーデン 対 チュニジア
DAZN
スペイン 対 カーボベルデ
DAZN
ベルギー 対 エジプト
DAZN
サウジアラビア 対 ウルグアイ
DAZN
イラン 対 ニュージーランド
DAZN
フランス 対 セネガル
DAZN
イラク 対 ノルウェー
DAZN
アルゼンチン 対 アルジェリア
DAZN
オーストリア 対 ヨルダン
DAZN
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
DAZN
イングランド 対 クロアチア
DAZN
ガーナ 対 パナマ
DAZN
ウズベキスタン 対 コロンビア
DAZN
チェコ 対 南アフリカ
DAZN
スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
DAZN
カナダ 対 カタール
DAZN
メキシコ 対 韓国
DAZN
アメリカ合衆国 対 オーストラリア
DAZN
スコットランド 対 モロッコ
DAZN
ブラジル 対 ハイチ
DAZN
トルコ 対 パラグアイ
DAZN
オランダ 対 スウェーデン
DAZN
ドイツ 対 コートジボワール
DAZN
エクアドル 対 キュラソー島
DAZN
チュニジア 対 日本
DAZN
スペイン 対 サウジアラビア
DAZN
ベルギー 対 イラン
DAZN
ウルグアイ 対 カーボベルデ
DAZN
ニュージーランド 対 エジプト
DAZN
アルゼンチン 対 オーストリア
DAZN
フランス 対 イラク
DAZN
ノルウェー 対 セネガル
DAZN
ヨルダン 対 アルジェリア
DAZN
ポルトガル 対 ウズベキスタン
DAZN
イングランド 対 ガーナ
DAZN
パナマ 対 クロアチア
DAZN
コロンビア 対 コンゴ民主共和国
DAZN
スイス 対 カナダ
DAZN
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール
DAZN
スコットランド 対 ブラジル
DAZN
モロッコ 対 ハイチ
DAZN
南アフリカ 対 韓国
DAZN
チェコ 対 メキシコ
DAZN
キュラソー島 対 コートジボワール
DAZN
エクアドル 対 ドイツ
DAZN


2026 FIFAワールドカップを視聴できるFuboのプランは？

米国では英語放送がFOXFS1（全104試合）、スペイン語放送がTelemundoUniversoで、これら4局をカバーするプランを選びましょう。


Fuboでは、予算や言語の好みに合わせてさまざまなプランをご用意しています：

プラン

プロモーション価格（1ヶ月目）

通常価格

ワールドカップ中継

おすすめ

フブ・ラティーノ

月額9.99ドル（最初の2ヶ月間）

その後月額14.99ドル

スペイン語放送を完全網羅（Telemundo＆Universo）

予算重視のファンに最適。スペイン語放送。

Fubo Sports™＆News

月額45.99ドル

月額55.99ドル

FOXネットワークの試合のみ

基本レベルの英語中継

Fubo Pro（ライブTVコア）

月額48.99ドル

月額73.99ドル

全104試合（FOX、FS1、Telemundo、Universo）

完全HDケーブルカット

Fubo Ultra

月額53.99ドル

月額83.99ドル

全104試合＋4K HDR配信

高画質志向のスポーツファンに最適。

Fuboの最新キャンペーン・オファー・無料トライアル

トーナメント前に新規登録すると、期間限定割引や初回プロモーションが適用されます。プロモーションコードの入力は不要です。

  • 5日間無料トライアル：すべての主要ライブTVプランが対象です。初期費用や契約期間の縛りなく、機能やチャンネル、配信品質をお試しいただけます。
  • 初回登録割引：Fubo ProまたはFubo Ultraの初月料金が2530ドルオフ。
  • ID.me認証割引：軍関係者、緊急対応要員、公務員、シニアはFubo Proの最初の2か月が30ドル割引



ワールドカップ観戦に向けたFubo設定方法

アカウント作成とアプリインストールは2分もかかりません。

  1. プランを選ぶ：Fubo公式ページで予算に合うライブTVプラン（4K視聴には「Ultra」）を選び、5日間の無料トライアルを開始します。
  2. 専用アプリをダウンロード：Fuboは、Apple TV（tvOS）、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、Samsung/LGスマートテレビ、iOS/Androidモバイル端末など、幅広いデバイスに対応した高フレームレートアプリを提供しています。お使いのデバイスのApp Storeにアクセスし、「インストール」をタップしてください。
  3. アプリを開き登録したアカウントでログインし、郵便番号を入力すると、FOXやTelemundoなど地域のローカル局が視聴できるようになります。

Fuboで2026年ワールドカップを無料で視聴できますか？

Fuboは有料サービスですが、ケーブルテレビを解約したユーザーは5日間の無料トライアルをうまく使って多くの試合を無料で楽しめます。

たとえば開会式直前にトライアルを開始すれば、メキシコ対南アフリカやUSMNT（アメリカ代表）対パラグアイなどの注目カードも視聴可能です。

すべてのプランに無制限クラウドDVRが付いており、見逃した試合も自動録画で後で視聴できます。


Fuboでワールドカップを4Kで視聴できますか？

その通りです！Fuboはスポーツ中継の画質において最高峰のプラットフォームの一つです。「Fubo Ultra」パッケージにご加入いただくと、主催放送局から直接配信される公式の超高画質映像を配信する専用の4Kイベントチャンネルをご利用いただけます。対応する4Kディスプレイと安定したインターネット環境があれば、Fuboは映像の途切れや遅延を一切生じさせることなく、スタジアムの熱気あふれる雰囲気をそのままご自宅のリビングにお届けします。



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