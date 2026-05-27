2026 FIFAワールドカップは、サッカー史上最大規模の大会になる見込みです。その瞬間を逃さず楽しむために、Fuboは高性能なスポーツストリーミングサービスを提供しています。テレビで4K画質で観戦しても、外出先でモバイル端末で視聴しても、Fuboならすべての放送局をひとつにまとめられます。

ここではGOALがFuboで2026 FIFAワールドカップを視聴する方法を詳しく解説します。料金プランや割引、無料トライアル、デバイス設定を紹介し、開幕戦から決勝のホイッスルが鳴るまで、1つのゴールも逃しません。

テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合





2026 FIFAワールドカップを視聴できるFuboのプランは？

米国では英語放送がFOX／FS1（全104試合）、スペイン語放送がTelemundo／Universoで、これら4局をカバーするプランを選びましょう。





Fuboでは、予算や言語の好みに合わせてさまざまなプランをご用意しています：

プラン プロモーション価格（1ヶ月目） 通常価格 ワールドカップ中継 おすすめ フブ・ラティーノ 月額9.99ドル（最初の2ヶ月間） その後月額14.99ドル スペイン語放送を完全網羅（Telemundo＆Universo） 予算重視のファンに最適。スペイン語放送。 Fubo Sports™＆News 月額45.99ドル 月額55.99ドル FOXネットワークの試合のみ 基本レベルの英語中継 Fubo Pro（ライブTVコア） 月額48.99ドル 月額73.99ドル 全104試合（FOX、FS1、Telemundo、Universo） 完全HDケーブルカット Fubo Ultra 月額53.99ドル 月額83.99ドル 全104試合＋4K HDR配信 高画質志向のスポーツファン

Fuboの最新キャンペーン・オファー・無料トライアル

トーナメント前に新規登録すると、期間限定の割引や初回キャンペーンが適用されます。プロモーションコードは不要で、決済時に自動で割引されます。

5日間無料トライアル： すべての主要ライブTVプランが対象です。初期費用や契約期間の縛りなく、機能やチャンネル、配信品質をお試しいただけます。

初回登録割引： Fubo ProまたはFubo Ultraの初月料金が 25 ～ 30ドル オフ。

ID.me認証割引：軍関係者、緊急対応要員、公務員、シニアは Fubo Proの 最初の2か月が30ドル割引 。









ワールドカップ観戦に向けたFubo設定方法

アカウント作成とアプリインストールは2分もかかりません。

プランを選ぶ： Fubo公式ページで予算に合うライブTVプラン（4K視聴は「 Ultra 」）を選び、5日間の無料トライアルを開始します。 専用アプリをダウンロード： Fuboは、 Apple TV（tvOS）、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、Samsung/LGスマートテレビ、iOS/Androidモバイル端末 など、幅広いデバイスで動作する最適化された高フレームレートアプリを提供しています。お使いのデバイスのApp Storeから「インストール」を選択してください。 アプリを開き 、 登録したアカウントでログインし、郵便番号を入力すれば、FOXやTelemundoなど地域のローカル局がすぐ視聴できます。

Fuboで2026年ワールドカップを無料で視聴できますか？

Fuboは有料サービスですが、ケーブルテレビを解約したユーザーは5日間の無料トライアルをうまく使って、注目の試合を無料で視聴できます。

開会式直前にトライアルを開始すれば、メキシコ対南アフリカや米国代表のパラグアイ戦も視聴できます。

💡 プロTips：全プランに「無制限クラウドDVR」搭載。勤務中や深夜でも自動録画しておけば、好きな時にどのデバイスでも視聴できます。



Fuboでワールドカップを4Kで視聴できますか？

その通りです！Fuboはスポーツ中継の画質で最高峰のプラットフォームです。「Fubo Ultra」パッケージに加入すると、主催放送局から直接配信される公式4K映像を楽しめます。対応4Kディスプレイと安定したネット環境があれば、途切れや遅延なく、スタジアムの熱気をリビングにお届けします。







