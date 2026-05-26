2026 FIFAワールドカップは、サッカー史上最大規模の大会になる見込みです。その瞬間を見逃さないために、Fuboは高性能なスポーツストリーミングサービスを提供しています。テレビで4K画質を楽しみたいときも、外出先でモバイル視聴をしたいときも、Fuboなら複数の放送局をひとつのハブで管理できます。

ここではGOALが、Fuboで2026 FIFAワールドカップを観る方法を詳しく案内します。料金プランや割引、無料トライアル、デバイス設定を紹介し、開幕戦から決勝のホイッスルまで、1つのゴールも逃しません。

テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合





Fuboで2026 FIFAワールドカップを視聴できるプランは？

米国では英語放送がFOXとFS1（全104試合）、スペイン語放送がTelemundoとUniversoで放送されます。全試合を見るには、この4局を含むプランを選びましょう。





Fuboでは、予算や言語の好みに合わせてさまざまなプランをご用意しています：

プラン プロモーション価格（1ヶ月目） 通常価格 ワールドカップ中継 おすすめ フブ・ラティーノ 月額9.99ドル（最初の2ヶ月） その後月額14.99ドル スペイン語放送を完全網羅（テレムンド＆ユニベルソ） 予算重視のファンに最適。スペイン語放送。 Fubo Sports™＆News 月額45.99ドル 月額55.99ドル FOXネットワークの試合のみ 基本レベルの英語中継 Fubo Pro（ライブTVコア） 月額48.99ドル 月額73.99ドル 全104試合（FOX、FS1、Telemundo、Universo） 完全HDケーブルカット Fubo Ultra 月額53.99ドル 月額83.99ドル 全104試合＋4K HDR配信 高画質志向のスポーツファン

Fuboの最新キャンペーン・オファー・無料トライアル

トーナメント前に新規登録すると、期間限定割引や初回限定プロモーションが適用されます。プロモーションコードの入力は不要です。

5日間無料トライアル： すべての主要ライブTVプランが対象です。初期費用や契約期間の縛りなく、機能やチャンネル、配信品質をお試しいただけます。

初回登録割引： Fubo ProまたはFubo Ultraの初月料金が 25 ～ 30ドル オフになり、大会のグループステージ期間中の費用を軽減できます。

ID.me認証割引：軍関係者、緊急対応要員、公務員、シニアは Fubo Proの 最初の2か月が30ドル割引 。









ワールドカップ観戦に向けたFubo設定方法

アカウント作成とアプリインストールは2分もかかりません。

プランを選ぶ： Fubo公式ページで予算に合うライブTVプランを選択（4K視聴には「 Ultra 」）。5日間の無料トライアルを開始。 専用アプリをダウンロード： Fuboは、 Apple TV（tvOS）、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、Samsung/LGスマートテレビ、iOS/Android端末など 、ほとんどのデバイスで動作する最適化された高フレームレートアプリを提供しています。お使いのデバイスのApp Storeから「インストール」を選択してください。 アプリを開き 、 登録したアカウントでログインし、郵便番号を入力すれば、FOXやTelemundoなど地域のローカル局がすぐ視聴できます。

Fuboで2026年ワールドカップを無料で視聴できますか？

Fuboは有料ですが、ケーブルテレビを解約したユーザーは5日間の無料トライアルを活用すれば多くの試合を無料で楽しめます。

たとえば開会式直前に登録すれば、メキシコvs南アフリカや米国代表のパラグアイ戦など、注目カードを生で見られます。

すべてのプランに無制限クラウドDVRが付いており、見逃した試合も自動録画でいつでも視聴できます。



Fuboでワールドカップを4Kで視聴できますか？

その通りです！Fuboはスポーツ中継の画質で最高峰のプラットフォームです。「Fubo Ultra」パッケージに加入すると、主催放送局から直接配信される公式4K映像を楽しめます。対応4Kディスプレイと安定したネット環境があれば、途切れや遅延なく、スタジアムの熱気をリビングにお届けします。







