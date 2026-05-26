2026 FIFAワールドカップは、サッカー史上最大規模の大会になる見込みです。その瞬間を見逃さないために、Fuboは高性能なスポーツストリーミングサービスを提供しています。テレビで4K画質で観戦したい場合も、外出先でモバイル端末でチェックしたい場合も、Fuboなら複数の放送局をひとつにまとめて利用できます。

ここではGOALが、Fuboで2026 FIFAワールドカップを観る方法を詳しく案内します。料金プランや割引、無料トライアル、デバイス設定を紹介し、開幕戦から決勝のホイッスルまで、1つのゴールも逃しません。

テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合





2026 FIFAワールドカップを視聴できるFuboのプランは？

米国では英語放送がFOXとFS1（全104試合）、スペイン語放送がTelemundoとUniversoで放送されます。全試合を見るには、この4局をすべて含むプランが必要です。





Fuboでは、予算や言語の好みに合わせてさまざまなプランをご用意しています：

プラン プロモーション価格（1ヶ月目） 通常価格 ワールドカップ中継 おすすめ フブ・ラティーノ 月額9.99ドル（最初の2ヶ月間） その後月額14.99ドル スペイン語放送を完全網羅（Telemundo＆Universo） 予算重視のファンに最適。スペイン語放送。 Fubo Sports™＆News 月額45.99ドル 月額55.99ドル FOXネットワークの試合のみ 基本レベルの英語中継 Fubo Pro（ライブTVコア） 月額48.99ドル 月額73.99ドル 全104試合（FOX、FS1、Telemundo、Universo） 完全HDケーブルカット Fubo Ultra 月額53.99ドル 月額83.99ドル 全104試合＋4K HDR配信 高画質志向のスポーツファン

Fuboの最新キャンペーン・オファー・無料トライアル

トーナメント前に新規登録すると、期間限定割引や初回キャンペーンを自動適用。プロモーションコードの入力は不要です。

5日間無料トライアル： すべての主要ライブTVプランが対象です。初期費用や契約期間の縛りなく、機能やチャンネル、配信品質をお試しいただけます。

初回登録割引： Fubo ProまたはFubo Ultraの初月料金が 25 ～ 30ドル オフ。

ID.me認証割引：軍関係者、緊急対応要員、公務員、シニアは Fubo Proの 最初の2か月が30ドル割引 。









ワールドカップ観戦に向けたFubo設定方法

アカウント作成とアプリインストールは2分もかかりません。

プランを選ぶ： Fubo公式ページで予算に合うライブTVプランを選択。4K視聴には「 Ultra 」を。5日間の無料トライアルを開始。 専用アプリをダウンロード： Fuboは、 Apple TV（tvOS）、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、Samsung/LGスマートテレビ、iOS/Androidモバイル端末 など、幅広いデバイスで動作する最適化された高フレームレートアプリを提供しています。お使いのデバイスのApp Storeから「インストール」を選択してください。 アプリを開き 、 登録したアカウントでログインし、郵便番号を入力すると、FOXやTelemundoなど地域のローカル局が視聴できるようになります。

Fuboで2026年ワールドカップを無料で視聴できますか？

Fuboは有料サービスですが、ケーブルテレビを解約したユーザーは5日間の無料トライアルをうまく使って多くの試合を無料で楽しめます。

たとえば開会式直前にトライアルを開始すれば、メキシコ対南アフリカやUSMNT（アメリカ代表）対パラグアイなどの注目カードも視聴できます。

💡 プロTips：全プランに「無制限クラウドDVR」搭載。勤務中や深夜でも自動録画設定で好きな時に視聴できます。



Fuboでワールドカップを4Kで視聴できますか？

その通りです！Fuboはスポーツ中継の画質で最高峰のプラットフォームです。「Fubo Ultra」パッケージに加入すると、主催放送局から直接配信される公式4K映像を楽しめます。対応4Kディスプレイと安定したネット環境があれば、途切れや遅延なくスタジアムの熱気をリビングにお届けします。







