あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoフライブルク
Europa-Park Stadion
team-logoウニオン・ベルリン
2026-27ブンデスリーガを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【11月9日】フライブルクvsウニオン・ベルリンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第9節

フライブルク 対 ウニオン・ベルリン
フライブルク
ウニオン・ベルリン
ブンデスリーガ

【鈴木唯人ら所属】2026-27ブンデスリーガ第9節、フライブルク対ウニオン・ベルリンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがブンデスリーガ26-27全試合配信！
dazn football kv 26-27

DAZN

DAZNが2026-27シーズンのブンデスリーガを全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

年間プランがお得

2026-27シーズンのブンデスリーガ第9節が、日本時間2026年11月9日(月)に開催。鈴木唯人・後藤啓介・山本理仁が所属するフライブルクと、ウニオン・ベルリンが対戦する。

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事では、フライブルクvsウニオン・ベルリンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フライブルクvsウニオン・ベルリン｜試合日程・キックオフ時間

フライブルクvsウニオン・ベルリンは、日本時間11月9日(月)にフライブルクのホーム、オイローパ・パルクで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ第9節
  • 日時：2026年11月9日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：フライブルクvsウニオン・ベルリン
  • 会場：オイローパ・パルク
ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

フライブルクvsウニオン・ベルリン｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第9節のフライブルクvsウニオン・ベルリンは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)

視聴はこちら

DAZN (年間プランがおすすめ)

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

フライブルクvsウニオン・ベルリンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN logo 2019

シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

ABEMA bundesliga-2026-27ABEMA

「ABEMA（アベマ）」では、2026-27シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

ブンデスリーガ26-27はABEMAで毎節2試合を無料中継！プレミアム登録がおすすめプレミアム会員なら広告なし

フライブルクvsウニオン・ベルリン｜チーム情報

フライブルク vs ウニオン・ベルリン 予想スタメン

4-2-3-1
フライブルク crest
フライブルク
SCF
フォーメーション
ウニオン・ベルリン crest
ウニオン・ベルリン
FCU
4-2-3-1
ミオ・バックハウスミオ・バックハウスヨルディ・マケンゴヨルディ・マケンゴフィリップ・トレウフィリップ・トレウマティアス・ギンターマティアス・ギンターフィリップ・ラインハートフィリップ・ラインハートマクシミリアン・エッゲシュタインマクシミリアン・エッゲシュタイン鈴木唯人鈴木唯人デリー・シェアハントデリー・シェアハントヤン・ニクラス・ベステヤン・ニクラス・ベステヤニク・エンゲルハルトヤニク・エンゲルハルトイゴール・マタノヴィッチイゴール・マタノヴィッチフレデリク・レノウフレデリク・レノウヤニク・ハベラーヤニク・ハベラーデリック・ケーンデリック・ケーンゼノ・ファン・デン・ボッシュゼノ・ファン・デン・ボッシュマーヴィン・フリードリヒマーヴィン・フリードリヒカストリオット・イメリカストリオット・イメリリヴァン・ブルクリヴァン・ブルクアンドラス・シェーファーアンドラス・シェーファーミシェル・アエビシェールミシェル・アエビシェールラニ・ケディララニ・ケディラティム・スカルケティム・スカルケ
ウニオン・ベルリン crest
ウニオン・ベルリン
FCU
4-2-3-1
フライブルク

先発メンバー

ウニオン・ベルリン

マネージャー

  • ユリアン・シュスター
  • マウロ・ルストリネッリ

成績

SCF

SCF - 直近成績

ASM
3-0
FCB
1-3
WOB
3-2
FCA
1-2
TRS
0-1
得点（失点）
7/9
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
FCU

FCU - 直近成績

ELV
1-0
BVB
0-0
FCA
1-1
KOE
5-0
KOE
1-1
得点（失点）
3/7
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

フライブルクドローウニオン・ベルリン
0
2
3
ブンデスリーガ
フライブルク badge
フライブルク
SCF
0
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
1
終了
ブンデスリーガ
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
0
フライブルク badge
フライブルク
SCF
0
終了
ブンデスリーガ
フライブルク badge
フライブルク
SCF
1
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
2
終了
ブンデスリーガ
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
0
フライブルク badge
フライブルク
SCF
0
終了
ブンデスリーガ
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
2
フライブルク badge
フライブルク
SCF
1
終了
2得点5
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バイエルンバイエルンFCB
9630299+2021
2
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
9630167+921
3
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
96032713+1418
4
フライブルクフライブルクSCF
85121810+816
5
ブレーメンブレーメンSVW
94321715+215
6
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
84131816+213
7
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
94141718-113
8
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
94051515012
9
フランクフルトフランクフルトSGE
93331520-512
10
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
94051020-1012
11
マインツマインツM05
93151819-110
12
パーダーボルンパーダーボルンSCP
9243811-310
13
アウクスブルクアウクスブルクFCA
9234202009
14
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
83051416-29
15
ケルンケルンKOE
8233912-39
16
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
8143719-127
17
シャルケ04シャルケ04S04
813449-56
18
ボルシアMGボルシアMGBMG
91171225-134
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー