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ヨーロッパリーグ25-26はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【3月20日】フライブルクvsヘンクのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26ラウンド16 2ndレグ

【鈴木唯人・伊東純也出場予定】3月20日開催のヨーロッパリーグ(EL)2025-26ラウンド16 2ndレグ、SCフライブルク対ヘンクの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ラウンド16 2ndレグが日本時間3月20日(金)に開催。鈴木唯人の所属するSCフライブルクと、伊東純也の所属するヘンクが対戦する。

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本記事では、フライブルクvsヘンクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フライブルクvsヘンクの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ラウンド16 2ndレグのSCフライブルクvsヘンクは、フライブルクのホーム「オイローパ＝パルク・スタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ ラウンド16 2ndレグ
  • 日程：2025年3月20日(金)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：SCフライブルク vs ヘンク
  • 会場：オイローパ＝パルク・スタディオン

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フライブルクvsヘンクの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、フライブルクvsヘンクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

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フライブルクvsヘンク チーム情報

SCフライブルク vs ヘンク 予想スタメン

SCフライブルクHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestGNK
1
ノア・アトゥボル
43
ブルーノ・オグブス
28
マティアス・ギンター
30
クリスティアン・ギュンター
29
フィリップ・トレウ
8
マクシミリアン・エッゲシュタイン
32
ヴィンチェンツォ・グリフォ
44
ヨハン・マンザンビ
14
鈴木唯人
19
ヤン・ニクラス・ベステ
31
イゴール・マタノヴィッチ
26
トビアス・ラワル
6
マット・スメッツ
18
ヨリス・カイェンベ
44
ホスエ・コンゴロ
27
ケン・ヌクバ
21
イブラヒマ・バングラ
8
ブライアン・ヘイネン
20
コンスタンティノス・カレツァス
10
伊東純也
38
ダーン・ヘイマンス
29
ロビン・ミリソラ

4-2-3-1

GNKAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニッキー・ヘイエン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SCF
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

GNK
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SCF

Last match

GNK

0

勝利

0

引分け

1

Win

0

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
0/1
両チームが得点
0/1

順位表

0