2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ラウンド16 2ndレグが日本時間3月20日(金)に開催。鈴木唯人の所属するSCフライブルクと、伊東純也の所属するヘンクが対戦する。

本記事では、フライブルクvsヘンクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フライブルクvsヘンクの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ラウンド16 2ndレグのSCフライブルクvsヘンクは、フライブルクのホーム「オイローパ＝パルク・スタディオン」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ ラウンド16 2ndレグ

日程：2025年3月20日(金)2:45キックオフ／日本時間

カード：SCフライブルク vs ヘンク

会場：オイローパ＝パルク・スタディオン

フライブルクvsヘンクの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、フライブルクvsヘンクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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フライブルクvsヘンク チーム情報

成績

両チームの対戦成績

SCF Last match GNK 0 勝利 0 引分け 1 Win ヘンク 1 - 0 SCフライブルク 0 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 0/1

順位表