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アジア競技大会・女子サッカー決勝のライブ配信はU-NEXT独占！無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

なでしこジャパンvs北朝鮮の無料視聴方法は？アジア大会サッカー女子決勝はどこで見れる？

Asian Games
日本
朝鮮民主主義人民共和国

なでしこジャパン(日本女子代表)のアジア競技大会2026・女子サッカー競技決勝、北朝鮮女子代表戦の無料視聴はある？

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

なでしこジャパンは10月2日(金)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の決勝で北朝鮮代表と対戦する。

【地上波中継なし】なでしこジャパンのアジア大会決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、アジア大会女子サッカー決勝・日本vs北朝鮮の無料視聴方法の有無についてまとめている。

アジア大会女子サッカー決勝の試合情報

アジア大会2026決勝の日本vs北朝鮮は、2026年10月2日(金)19:30キックオフを予定しており、会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなる。

  • 大会：第20回アジア競技大会 女子サッカー競技
  • ラウンド：決勝
  • 対戦カード：北朝鮮 vs なでしこジャパン
  • 開始日時：2026年10月2日(金)19:30
  • 会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム
【地上波中継なし】なでしこジャパンのアジア大会決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料体験で視聴

アジア大会女子サッカー決勝 日本vs北朝鮮はどこで見られる？

アジア大会の女子サッカー決勝・日本vs北朝鮮は、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』では10月2日(金)19:10からライブ配信を開始。試合終了後は見逃し配信も行われ、10月16日(金)23:59まで視聴できる。

『U-NEXT』の大会中継は最大7チャンネル同時のマルチチャンネル配信となっており、女子サッカー決勝はCH4で生中継予定となっている。

一方で地上波『TBS系列』は、同時間帯にバレー男子の準決勝を中継するため女子サッカー決勝の生中継はなく録画放送を予定。ネット『TVer』でもライブ配信はなく、『TBS系列』の番組が同時ディレイ配信される。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT

ネット


[ライブ＆見逃し配信]

TBS系列

地上波

生中継なし
[※録画放送のみ]

TVer

ネット

ディレイ配信

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。

試合視聴に関するよくある質問

Q. なでしこジャパンvs北朝鮮を無料ライブで見る方法はある？

A. 同試合は地上波TBSでの中継がないため、U-NEXTの無料トライアルを利用すれば、試合のライブ配信を無料で視聴できる。

Q. U-NEXTはテレビでも見られる？

A. スマートテレビのU-NEXTアプリ、Amazon Fire TV Stick、Chromecast等をテレビに接続することで、テレビでもなでしこジャパンの試合を視聴できる。

Q. U-NEXTの無料トライアルは本当にお金がかからない？

A. U-NEXTは31日間無料トライアルを実施しており、期間内の解約であれば料金は一切かからない。ただし、無料トライアル期間を過ぎた場合は月額2,189円(税込)が発生する。

【地上波中継なし】なでしこジャパンのアジア大会決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料体験で視聴

アジア大会女子サッカー決勝のライブ配信はU-NEXTだけ！無料トライアルあり

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【地上波中継なし】なでしこジャパンのアジア大会決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料体験で視聴

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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