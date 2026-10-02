なでしこジャパンvs北朝鮮の無料視聴方法は？アジア大会サッカー女子決勝はどこで見れる？

なでしこジャパンは10月2日(金)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の決勝で北朝鮮代表と対戦する。

本記事では、アジア大会女子サッカー決勝・日本vs北朝鮮の無料視聴方法の有無についてまとめている。

アジア大会女子サッカー決勝の試合情報

アジア大会2026決勝の日本vs北朝鮮は、2026年10月2日(金)19:30キックオフを予定しており、会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなる。

大会：第20回アジア競技大会 女子サッカー競技

ラウンド：決勝

対戦カード：北朝鮮 vs なでしこジャパン

開始日時：2026年10月2日(金)19:30

会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム

アジア大会女子サッカー決勝 日本vs北朝鮮はどこで見られる？

アジア大会の女子サッカー決勝・日本vs北朝鮮は、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』では10月2日(金)19:10からライブ配信を開始。試合終了後は見逃し配信も行われ、10月16日(金)23:59まで視聴できる。

『U-NEXT』の大会中継は最大7チャンネル同時のマルチチャンネル配信となっており、女子サッカー決勝はCH4で生中継予定となっている。

一方で地上波『TBS系列』は、同時間帯にバレー男子の準決勝を中継するため女子サッカー決勝の生中継はなく録画放送を予定。ネット『TVer』でもライブ配信はなく、『TBS系列』の番組が同時ディレイ配信される。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT ネット 〇

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波 生中継なし

[※録画放送のみ] TVer ネット ディレイ配信

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。

試合視聴に関するよくある質問

Q. なでしこジャパンvs北朝鮮を無料ライブで見る方法はある？

A. 同試合は地上波TBSでの中継がないため、U-NEXTの無料トライアルを利用すれば、試合のライブ配信を無料で視聴できる。

Q. U-NEXTはテレビでも見られる？

A. スマートテレビのU-NEXTアプリ、Amazon Fire TV Stick、Chromecast等をテレビに接続することで、テレビでもなでしこジャパンの試合を視聴できる。

Q. U-NEXTの無料トライアルは本当にお金がかからない？

A. U-NEXTは31日間無料トライアルを実施しており、期間内の解約であれば料金は一切かからない。ただし、無料トライアル期間を過ぎた場合は月額2,189円(税込)が発生する。

アジア大会女子サッカー決勝のライブ配信はU-NEXTだけ！無料トライアルあり

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。