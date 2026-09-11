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【バレー男子アジア選手権】日本戦はFOD Amazonでライブ配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

バレーボール日本代表vsインド代表のTVer無料ネット配信・視聴方法は？アジア選手権男子・準々決勝

バレーボール男子アジア選手権2026の準々決勝、日本代表対インド代表はTVer(ティーバー)で無料ネット配信される？中継局。おすすめ視聴方法を紹介。

Amazon経由でも視聴可能！
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FOD

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バレーボールアジア選手権男子2026準々決勝で、男子日本代表と男子インド代表が対戦する。

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本記事では、日本vsインドのTVer無料配信の有無、視聴方法を紹介する。

日本vsインドの試合日程

日本は予選ラウンドのプールAを1位で通過し、準々決勝でインドと対戦する。試合は2026年9月11日(金)に北九州市立総合体育館で行われ、19:30に開始予定だ。

  • 日程：2026年9月11日(金)
  • 対戦カード：男子日本代表 vs 男子インド代表
  • 試合開始：19:30
  • 会場：北九州市立総合体育館(福岡県北九州市)

※すべて日本時間。

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日本vsインドのTVer無料配信はある？

結論として、日本vsインドはネット『TVer』で無料ライブ配信される。地上波『フジテレビ系』でバレーボールアジア選手権男子2026の日本代表戦を中継しており、『TVer』でも日本戦全試合を同時配信予定だ。

また、ネット『FODプレミアム』でも日本代表戦全試合をライブ配信。『FOD』のコンテンツはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能だ。『Volleyball TV』でもライブ配信予定だが、英語音声のみとなっている。

その他、『フジテレビONE』でも生放送される。

チャンネル

形態

生中継

FOD(Amazonあり)

ネット

フジテレビONE

衛星放送

TVer

ネット

FODプレミアム

ネット

Volleyball TV
(英語音声)

ネット

フジテレビ系列

地上波

NHK

地上波/衛星放送

×

U-NEXT

ネット

×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

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日本vsインドのおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsインドはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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