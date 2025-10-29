SMBC日本シリーズ2025が、10月25日(土)から最長11月2日(日)まで行われる。
日本シリーズの試合スケジュール・対戦カード
日本シリーズには、セ・リーグから阪神タイガース、パ・リーグから福岡ソフトバンクホークスが進出した。試合は10月25日(土)に初戦が行われ、7戦4勝先取制で実施。最長で11月2日(日)の第7戦まで行われるが、どちらかが4勝した時点で日本一が決まり、以降の試合は行われない。
- 第1戦：10月25日(土)18:30 ソフトバンク vs 阪神(みずほPayPay)
- 第2戦：10月26日(日)18:30 ソフトバンク vs 阪神(みずほPayPay)
- 第3戦：10月28日(火)18:00 阪神 vs ソフトバンク(甲子園)
- 第4戦：10月29日(水)18:00 阪神 vs ソフトバンク(甲子園)
- 第5戦：10月30日(木)18:00 阪神 vs ソフトバンク(甲子園)
※日程・開始時間は変更の可能性あり。
※第4戦以降は未決着の場合のみ開催。
日本シリーズの無料配信はある？ネット中継は？
日本シリーズは、今年も地上波テレビ各局で生中継される。ネット配信は、『U-NEXT』や『FOD』、『Hulu』、『ABEMA』といったストリーミングサービスで試合ごとに実施されるが、多くが有料会員向けの配信となる。一方、民放各局の中継と同時配信となる『TVer』では、全試合を無料ライブ配信予定だ。
【一覧】日本シリーズの全試合中継予定
日本シリーズの全試合中継予定は以下の通り。
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送
|配信
|10/25(土)
18:30
|第1戦
|ソフトバンク vs 阪神
|・TBS
・TVer
|10/26(日)
18:30
|第2戦
|ソフトバンク vs 阪神
|・フジテレビ
・NHK BS
・FOD
・フジテレビONEsmart
・TVer
|10/28(火)
18:00
|第3戦
|阪神 vs ソフトバンク
|・TBS
・NHK BS
・TVer
|10/29(水)
18:00
|第4戦
|阪神 vs ソフトバンク
|・日本テレビ
・Hulu
・TVer
|10/30(木)
18:00
|第5戦
|阪神 vs ソフトバンク
|・朝日放送テレビ(テレビ朝日系列)
・TVer
【広告なし】日本シリーズのおすすめ視聴方法
【第1・3戦を配信】U-NEXT
U-NEXTでは日本シリーズ2025の第1戦と第3戦をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。また、地上波中継とは違い、CMなしで勝利者インタビューまで完全ノーカット配信が行われる点も魅力的だ。
スポーツのほかにも映画やドラマ、アニメなど見放題作品は37万本以上と圧倒的な作品数を誇る。
【第2戦を配信】FOD
10月26日に行われる第2戦では、FODがライブ配信を実施する。FODは「Amazon Prime Videoチャンネル」でも視聴可能となっている。
【第4・7戦を配信】Hulu
10月29日の第4戦、11月2日の第7戦はHuluでもライブ配信を行う。
【第5・6戦を配信】ABEMA
10月30日の第5戦、11月1日の第6戦はABEMAで中継を実施する。試合は無料で中継されるが、広告無しで快適視聴でき（広告なしプランのみ）、便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録もおすすめだ。
