SMBC日本シリーズ2025が、10月25日(土)から最長11月2日(日)まで行われる。

日本シリーズの試合スケジュール・対戦カード

日本シリーズには、セ・リーグから阪神タイガース、パ・リーグから福岡ソフトバンクホークスが進出した。試合は10月25日(土)に初戦が行われ、7戦4勝先取制で実施。最長で11月2日(日)の第7戦まで行われるが、どちらかが4勝した時点で日本一が決まり、以降の試合は行われない。

第1戦：10月25日(土)18:30 ソフトバンク vs 阪神(みずほPayPay)

第2戦：10月26日(日)18:30 ソフトバンク vs 阪神(みずほPayPay)

第3戦：10月28日(火)18:00 阪神 vs ソフトバンク(甲子園)

第4戦：10月29日(水)18:00 阪神 vs ソフトバンク(甲子園)

第5戦：10月30日(木)18:00 阪神 vs ソフトバンク(甲子園)

※日程・開始時間は変更の可能性あり。

※第4戦以降は未決着の場合のみ開催。

日本シリーズの無料配信はある？ネット中継は？

日本シリーズは、今年も地上波テレビ各局で生中継される。ネット配信は、『U-NEXT』や『FOD』、『Hulu』、『ABEMA』といったストリーミングサービスで試合ごとに実施されるが、多くが有料会員向けの配信となる。一方、民放各局の中継と同時配信となる『TVer』では、全試合を無料ライブ配信予定だ。

【一覧】日本シリーズの全試合中継予定

日本シリーズの全試合中継予定は以下の通り。

試合日時 ラウンド 対戦カード 放送 配信 10/25(土)

18:30 第1戦 ソフトバンク vs 阪神 ・TBS ・U-NEXT ・TVer 10/26(日)

18:30 第2戦 ソフトバンク vs 阪神 ・フジテレビ

・NHK BS ・FOD ・フジテレビONEsmart ・TVer 10/28(火)

18:00 第3戦 阪神 vs ソフトバンク ・TBS

・NHK BS ・U-NEXT ・TVer 10/29(水)

18:00 第4戦 阪神 vs ソフトバンク ・日本テレビ ・Hulu ・TVer 10/30(木)

18:00 第5戦 阪神 vs ソフトバンク ・朝日放送テレビ(テレビ朝日系列) ・ABEMA ・TVer

【広告なし】日本シリーズのおすすめ視聴方法

【第1・3戦を配信】U-NEXT

U-NEXTでは日本シリーズ2025の第1戦と第3戦をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。また、地上波中継とは違い、CMなしで勝利者インタビューまで完全ノーカット配信が行われる点も魅力的だ。

スポーツのほかにも映画やドラマ、アニメなど見放題作品は37万本以上と圧倒的な作品数を誇る。

【第2戦を配信】FOD

10月26日に行われる第2戦では、FODがライブ配信を実施する。FODは「Amazon Prime Videoチャンネル」でも視聴可能となっている。

【第4・7戦を配信】Hulu

10月29日の第4戦、11月2日の第7戦はHuluでもライブ配信を行う。

【第5・6戦を配信】ABEMA

10月30日の第5戦、11月1日の第6戦はABEMAで中継を実施する。試合は無料で中継されるが、広告無しで快適視聴でき（広告なしプランのみ）、便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録もおすすめだ。

SMBC日本シリーズ2025｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。