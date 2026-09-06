バレーボール男子日本代表が、アジア選手権男子2026の予選ラウンド第2戦で男子バーレーン代表と対戦する。

本記事では、日本vsバーレーンの無料放送・見逃し配信の有無を紹介する。

バレー男子 日本vsバーレーンの概要

バレーボール男子アジア選手権2026が福岡県で開催され、ホスト国の日本は予選ラウンドの第2戦でバーレーン代表との対戦を予定。試合は日本時間9月6日(日)の19:30に開始予定となっている。

なお、2026年8月20日時点の世界ランキングでは、日本は6位、バーレーンは44位につけている。

ラウンド：予選ラウンド第2戦

対戦カード：日本 vs バーレーン

開始日時：2026年9月6日(日)19:30

※すべて日本時間。

バレー男子 日本vsバーレーンの無料放送はある？

日本vsバーレーンは、地上波『フジテレビ系列』がテレビ放送を実施。視聴環境さえあれば、誰でも無料視聴可能だ。また、『フジテレビ系列』の中継内容はネット『TVer』も無料で同時ライブ配信する。

バレー男子 日本vsバーレーンの見逃し配信はある？

日本vsバーレーンは、ネット『FOD』と『Volleyball TV』が見逃し配信を実施。『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で提供されており、スマホやタブレット、PCなどネット環境さえあれば利用することができる。

また、衛星放送『フジテレビTWO』が生中継を実施し、『フジテレビONE』で9月7日(月)13:30～17:00に録画放送を実施予定だ。

バレー男子 日本vsバーレーンの中継情報まとめ

日本vsバーレーンのテレビ放送・ネット配信予定まとめは以下の通り。

チャンネル 形態 生中継 録画中継・見逃し配信 FOD(Amazon) ネット 〇 〇

[アーカイブ視聴] フジテレビTWO 衛星放送 〇 × フジテレビONE 衛星放送 × 〇

[9/7(月) 13:30-17:00] Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 〇

[アーカイブ視聴] フジテレビ系列

(無料放送) 地上波 〇 × TVer

(無料配信) ネット 〇 ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

男子日本代表 バーレーン戦のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsバーレーンはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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