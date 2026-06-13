W杯優勝候補フランス、25歳主力DFが未だ練習欠席のまま…初戦は16日も別メニュー調整続く

フランス代表DFウィリアン・サリバは、背中の痛みにより未だ別メニューでの調整が続いているようだ。





今季アーセナルで公式戦50試合に出場し、プレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ決勝進出に大きく貢献したサリバ。フランス代表としても32キャップを数え、チームの中心となっていたが、現在は背中の痛みに苦しんでいる。





シーズン終盤に背中を痛めたとされる25歳DFは、今月頭にはケガの影響でワールドカップを欠場する可能性も伝えられていた。それでも『レキップ』によると、フランス代表関係者は「心配する必要はない」として楽観視しているようだが、直近の練習も欠席が続いているという。





同メディアは、サリバが11日と12日の全体練習を欠席したと報道。12日はウォーミングアップ後に軽いランニングを行ったのみで、再び休養を取ったと伝えている。メディカルスタッフは深刻なものではないと考えているものの、大会後には手術を受ける可能性も浮上。コンディションが不安視されている。





なお、12日の練習ではテオ・エルナンデスとオーレリアン・チュアメニも欠席。しかし、両選手の欠席は予防措置であり、コンディションに問題はないようだ。





優勝候補筆頭に挙がるフランス代表だが、ワールドカップ初戦は16日。セネガル代表と対戦するが、依然としてサリバの状態は大きな懸念材料となっている