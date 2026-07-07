フランスvsモロッコの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

FIFAワールドカップ2026のラウンド8で、フランス代表とモロッコ代表が対戦する。
本記事では、フランスvsモロッコの通算対戦成績を紹介する。
フランスvsモロッコの通算対戦成績は？
フランス代表とモロッコ代表は、これまでに国際Aマッチで6度対戦。フランスから見て、4勝2分けとなっている。
フランスにとっては負け無しの相性のいい相手。前回のカタール大会でも準決勝で対戦し、フランスが2-0と勝利している。フランスは前回大会の再現ができるのか、モロッコがリベンジを果たすのか注目だ。
|対戦数
|フランス勝利
|引き分け
|モロッコ勝利
|6試合
|4勝
|2分け
|0勝
|開催日
|大会
|開催地
|結果
|1988年2月5日
|国際親善試合
|モナコ
|フランス 2-1 モロッコ
|1998年5月29日
|国際親善試合
|カサブランカ
|フランス 2-2(PK5-6) モロッコ
|1999年1月20日
|国際親善試合
|モロッコ
|フランス 1-0 モロッコ
|2000年6月6日
|国際親善試合
|モロッコ
|フランス 5-1 モロッコ
|2007年11月16日
|国際親善試合
|サン＝ドニ
|フランス 2-2 モロッコ
|2022年12月15日
|カタール・ワールドカップ
|アル＝ハウル
|フランス 2-0 モロッコ
フランスvsモロッコの日程は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド8のフランス代表vsモロッコ代表は、日本時間2026年7月10日(金)5:00にキックオフする。
現地時間では7月9日(木)16:00開始。会場はジレット・スタジアムだ。
フランスはスウェーデン、パラグアイを撃破。モロッコはオランダ、カナダを下し準々決勝へ勝ち進んできた。3大会連続の決勝進出を狙うフランスが難敵モロッコと相まみえる。
|試合
|日時
|会場
|フランスvsモロッコ
|2026年7月10日(金)5:00
|ジレット・スタジアム
フランスvsモロッコの放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド8のフランス代表vsモロッコ代表は、NHK BSプレミアム4Kで録画放送される。
インターネットでは『DAZN』が同日5:00からライブ配信を実施。今大会の全104試合をライブ配信と見逃し配信で提供しているため、試合終了後に視聴することも可能だ。
|放送・配信先
|開始時刻
|放送・配信形態
|実況・解説
|DAZN
|7月6日(月)5:00
|ライブ配信・見逃し配信
|日本語実況解説あり
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