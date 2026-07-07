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france-morocco(C)Getty Images
【7月10日5時キックオフ】フランスvsモロッコはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
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フランスvsモロッコの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

フランス 対 モロッコ
フランス
モロッコ
ワールドカップ

サッカー フランス代表vsモロッコ代表の通算成績は？過去の直接対決・ワールドカップ対戦歴・最新結果を紹介。

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FIFAワールドカップ2026のラウンド8で、フランス代表とモロッコ代表が対戦する。

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本記事では、フランスvsモロッコの通算対戦成績を紹介する。

フランスvsモロッコの通算対戦成績は？

フランス代表とモロッコ代表は、これまでに国際Aマッチで6度対戦。フランスから見て、4勝2分けとなっている。

フランスにとっては負け無しの相性のいい相手。前回のカタール大会でも準決勝で対戦し、フランスが2-0と勝利している。フランスは前回大会の再現ができるのか、モロッコがリベンジを果たすのか注目だ。

ワールドカップ
フランス crest
フランス
FRA
モロッコ crest
モロッコ
MAR
対戦数フランス勝利引き分けモロッコ勝利
6試合4勝2分け0勝
開催日大会開催地結果
1988年2月5日国際親善試合モナコフランス 2-1 モロッコ
1998年5月29日国際親善試合カサブランカフランス 2-2(PK5-6) モロッコ
1999年1月20日国際親善試合モロッコフランス 1-0 モロッコ
2000年6月6日国際親善試合モロッコフランス 5-1 モロッコ
2007年11月16日国際親善試合サン＝ドニフランス 2-2 モロッコ
2022年12月15日カタール・ワールドカップアル＝ハウルフランス 2-0 モロッコ

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フランスvsモロッコの日程は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド8のフランス代表vsモロッコ代表は、日本時間2026年7月10日(金)5:00にキックオフする。

現地時間では7月9日(木)16:00開始。会場はジレット・スタジアムだ。

フランスはスウェーデン、パラグアイを撃破。モロッコはオランダ、カナダを下し準々決勝へ勝ち進んできた。3大会連続の決勝進出を狙うフランスが難敵モロッコと相まみえる。

試合日時会場
フランスvsモロッコ2026年7月10日(金)5:00ジレット・スタジアム

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フランスvsモロッコの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド8のフランス代表vsモロッコ代表は、NHK BSプレミアム4Kで録画放送される。

インターネットでは『DAZN』が同日5:00からライブ配信を実施。今大会の全104試合をライブ配信と見逃し配信で提供しているため、試合終了後に視聴することも可能だ。

放送・配信先開始時刻放送・配信形態実況・解説
DAZN7月6日(月)5:00ライブ配信・見逃し配信日本語実況解説あり

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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