フランスvsモロッコの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

FIFAワールドカップ2026のラウンド8で、フランス代表とモロッコ代表が対戦する。

本記事では、フランスvsモロッコの通算対戦成績を紹介する。

フランスvsモロッコの通算対戦成績は？

フランス代表とモロッコ代表は、これまでに国際Aマッチで6度対戦。フランスから見て、4勝2分けとなっている。

フランスにとっては負け無しの相性のいい相手。前回のカタール大会でも準決勝で対戦し、フランスが2-0と勝利している。フランスは前回大会の再現ができるのか、モロッコがリベンジを果たすのか注目だ。

対戦数 フランス勝利 引き分け モロッコ勝利 6試合 4勝 2分け 0勝

開催日 大会 開催地 結果 1988年2月5日 国際親善試合 モナコ フランス 2-1 モロッコ 1998年5月29日 国際親善試合 カサブランカ フランス 2-2(PK5-6) モロッコ 1999年1月20日 国際親善試合 モロッコ フランス 1-0 モロッコ 2000年6月6日 国際親善試合 モロッコ フランス 5-1 モロッコ 2007年11月16日 国際親善試合 サン＝ドニ フランス 2-2 モロッコ 2022年12月15日 カタール・ワールドカップ アル＝ハウル フランス 2-0 モロッコ

フランスvsモロッコの日程は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド8のフランス代表vsモロッコ代表は、日本時間2026年7月10日(金)5:00にキックオフする。

現地時間では7月9日(木)16:00開始。会場はジレット・スタジアムだ。

フランスはスウェーデン、パラグアイを撃破。モロッコはオランダ、カナダを下し準々決勝へ勝ち進んできた。3大会連続の決勝進出を狙うフランスが難敵モロッコと相まみえる。

試合 日時 会場 フランスvsモロッコ 2026年7月10日(金)5:00 ジレット・スタジアム

フランスvsモロッコの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド8のフランス代表vsモロッコ代表は、NHK BSプレミアム4Kで録画放送される。

インターネットでは『DAZN』が同日5:00からライブ配信を実施。今大会の全104試合をライブ配信と見逃し配信で提供しているため、試合終了後に視聴することも可能だ。

放送・配信先 開始時刻 放送・配信形態 実況・解説 DAZN 7月6日(月)5:00 ライブ配信・見逃し配信 日本語実況解説あり

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