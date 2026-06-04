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DAZNはW杯を全試合ライブ配信！7月20日まで限定で視聴料割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【6月5日】フランスvsコートジボワールのテレビ放送/ネット配信予定｜サッカー国際親善試合

親善試合
フランス 対 コートジボワール
フランス
コートジボワール

日本時間2026年6月5日(金)に開催されるサッカー国際親善試合のフランス対コートジボワールはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

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日本時間2026年6月5日(金)に行われるサッカー国際親善試合で、フランス代表とコートジボワール代表が対戦する。

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本記事では、フランスvsコートジボワールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランスvsコートジボワール｜試合日程・キックオフ時間

フランスvsコートジボワールは、日本時間6月5日(金)にスタッド・ドゥ・ラ・ボージョワールで開催される。

  • 大会：サッカー国際親善試合
  • 日時：2026年6月5日(金)4:10キックオフ／日本時間
  • 対戦：フランス vs コートジボワール
  • 会場：スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール（フランス）

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フランスvsコートジボワール｜テレビ放送・ネット配信予定

サッカー国際親善試合のフランスvsコートジボワールは、日本国内で『DAZN』が独占ライブ配信を行う。

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フランスvsコートジボワールのおすすめ視聴方法

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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フランスvsコートジボワール チーム情報

フランス vs コートジボワール 予想スタメン

フランスHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestCIV
16
マイク・メニャン
15
イブラヒマ・コナテ
5
ジュール・クンデ
4
ダヨ・ウパメカノ
3
リュカ・ディーニュ
11
マイケル・オリーセ
24
ラヤン・シェルキ
8
オーレリアン・チュアメニ
13
エンゴロカンテ
10
キリアン・エンバペ
9
マルクス・テュラム
1
ヤヒア・フォファナ
3
ジスラン・コナン
2
ウスマン・ディオマンデ
21
エヴァン・エンディカ
17
ゲラ・ドゥエ
6
セコ・フォファナ
8
フランク・ケシエ
18
イブラヒム・サンガレ
12
エリー・ワイ
11
ヤン・ディオマンデ
19
ニコラ・ペペ

4-3-3

CIVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディディエ・デシャン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • E. Fae

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FRA
-直近成績

ゴールを許す
14/5
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

CIV
-直近成績

ゴールを許す
13/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

FRA

直近の 3 試合

CIV

2

勝利

1

Draw

0

勝利

5

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
2/3
両チームが得点
1/3