FIFA、フランスの喪章着用要請を却下…デシャン監督の母を追悼する目的も認めず

FIFAは、フランス代表の喪章を着用するという要請を却下したようだ。





FIFAワールドカップ2026の優勝候補の一角として注目を集めるフランス。グループI開幕2試合で期待通りに連勝を達成し、早々にノックアウトステージ進出を決めている。しかし23日、ディディエ・デシャン監督の母親が逝去したことを受け、指揮官は葬儀参列のためにフランスへ帰国してチームを離脱。26日の最終節ノルウェー戦ではベンチから外れ、代わりにアシスタントコーチを務めるギ・ステファン氏が指揮を執ることになっていた。





そして『The Athletic』によると、FFF（フランスサッカー連盟）はノルウェー戦前に報道陣に対し、キックオフ前にデシャン監督の母親を追悼する黙祷が捧げられると伝えていたという。しかしその後、FFFは訂正を発表。FIFAから、黙祷は24日にベネズエラで発生した地震の犠牲者を追悼するためにあらかじめ予定されていたものだと伝えられたようだ。





さらにFFFは、フランス側がノルウェー戦でデシャン監督の母親を追悼するために喪章を着用する要請を行っていたものの、FIFAがこれを却下したことも明かしたという。





なお、試合は4-1でフランスが快勝。フランスはグループI首位通過を達成し、ラウンド32ではスウェーデンと対戦する。